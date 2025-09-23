विकसित भारत के सफर को दर्शाती है 'ब्रैंड इंडिया', 2047 तक की यात्रा पर है फोकस

Brand India: Story of Bharat in a Changing World में बताया गया है कि भारत कैसे अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक ग्लोबल पावर बन सकता है। किताब के लेखक डॉ. हिमांशु राय और डॉ. वर्षा जैन हैं।

दिल्ली में 'Brand India: Story of Bharat in a Changing World' किताब लॉन्च हुई। यह किताब देश की उम्मीदों, मुश्किलों और कामयाबियों की कहानी बताती है। इसमें बताया गया है कि भारत कैसे एक ग्लोबल पावर और पूरी दुनिया में मशहूर ब्रैंड बन रहा है। यह किताब सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसमें कल्चर, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आध्यात्मिकता जैसे कई और टॉपिक्स भी शामिल हैं।

देश की राष्ट्रीय योजनाओं का जिक्र इस किताब में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। इन सब योजनाओं का मकसद साल 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाना है। किताब में भारत को सिर्फ एक उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान सभ्यता और दुनिया को राह दिखाने वाले लीडर के तौर पर दिखाया गया है।

किताब के लॉन्च पर कौन-कौन थे मौजूद किताब के लॉन्च कार्यक्रम में कई खास मेहमान मौजूद थे। इनमें राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा, नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) के डायरेक्टर युवराज मलिक और NBT के चीफ एडिटर कुमार विक्रम शामिल थे।

लेखकों ने क्या कहा लेखक डॉ. हिमांशु राय ने बताया कि 'Brand India' उन सभी कामों और आदतों से बना है जो हम रोज करते हैं। उन्होंने कहा, 'यह किताब 140 करोड़ भारतीयों की लिखी हुई कहानी है। 21वीं सदी में भारत लगातार विश्वगुरु की भूमिका निभा रहा है और पूरी दुनिया को ज्ञान, वैल्यू और नए आइडिया दे रहा है।' किताब की सह-लेखिका डॉ. वर्षा जैन ने बताया, 'Brand India' भारत के पुराने मूल्यों और आज की नई सोच के बीच की बातचीत है। यह किताब दुनिया को दिखाती है कि भारत एक साथ आध्यात्मिकता और टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह किताब सभी लोगों को 'विकसित भारत' की यात्रा में शामिल होने के लिए मोटिवेट करेगी।

विशेषज्ञों की राय नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक ने कहा कि यह किताब 'नए भारत' की उम्मीदों को दिखाती है, जो कि कॉन्फिडेंट, साहसी और भविष्य के लिए तैयार है। उन्होंने लेखकों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के सफर को बहुत अच्छे से समझाया है। रेखा शर्मा ने इस मौके पर सशक्तीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य महिलाओं को हर फील्ड में बराबर का मौका देने, युवाओं को तैयार करने और गांवों व शहरों के बीच की दूरी को खत्म करने में है। उन्होंने लेखकों की तारीफ करते हुए कहा कि यह किताब हर नागरिक को भारत का ब्रैंड एंबेसडर बनने के लिए कह रही है।