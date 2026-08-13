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संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील… राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़कीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सासंद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद बांसुरी ने उन्हें फेल स्टैंडअप कॉमेडियन तक कह डाला।

Rahul gandhi
भाजपा सासंद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारा काम सीधा और सिंपल है। हम इनको पागल कर देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी-शाह को चैन से सोने नहीं देंगे, बिना नफरत के लड़ते रहेंगे।

राहुल गांधी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई दिल्ली लोकसभा सीस से सांसद बांसुरी स्वराज ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है।

पीएम के लिए राहुल ने ऐसा क्या कहा जो भड़क गईं बांसुरी?

बांसुरी स्वराज ने कहा 'राहुल गांधी ने बेहद ही संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आज जितना अभद्र बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया है उससे वे नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि एक फेल स्टैंडअप कॉमेडियन लग रहे थे। भारत एक बेहतर विपक्ष के नेता का हकदार है। एक 56 वर्षीय आदमी नाबालिग की तरह हरकत कर रहा है।'

उन्होंने आगे कहा 'अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की बात करें तो वे ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि नौ एफटीए साइन करके 38 देशों के साथ भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित किया है। हर भारतीय आज इस आश्वासन के साथ है कि अगर कहीं पर भी युद्ध हुआ तो 'ऑपरेशन राहत' और 'ऑपरेशन संकट मोचन' जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कर मोदी जी उन्हें घर वापस लेकर आएंगे। जब इतनी लड़ाई चल रही थी तब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अनगिनत तेल टैंकर भारत इसलिए पहुंच पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास थे। ऐसा लगता है राहुल गांधी के पास किसी भी तरह का सकारात्मक एजेंडा नहीं है। अब वो केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील्स के लिए बयानबाजी करते हैं।'

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राहुल बोले - नरेंद्र मोदी रात में नहीं सोते

दरअसल राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय कन्वेंशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ‘हम इनको पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी रात में नहीं सोते हैं। उसके अलग-अलग कारण हैं। कुछ स्पष्ट हैं, कुछ छिपे हुए हैं। अमित शाह को चाणक्य और न जाने क्या-क्या कहा जाता था, लेकिन वो गायब हो गए, वो भाग गए और 20 दिन तक संसद में नहीं आ पाए। अब इस सरकार को समझ आ गया है कि ये देश अपने आपको अभिव्यक्त करने से नहीं रोकेगा।’

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संघ पर भी बोला हमला

राहुल ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की आजादी छीनना चाहते हैं। भारत को किसी एक तय व्यवस्था में ढालने के बजाय देश के लोगों को अपनी बात कहने और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

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