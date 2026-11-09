'किंग' में दीपिका पादुकोण की भगवा ड्रेस पर भड़के भाजपा विधायक, जिहादी मानसिकता बता सीन हटाने की मांग
भाजपा विधायक ने जिहादी मानसिकता बता सीन हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जबतक ऐसा नहीं होगा उनका विरोध जारी रहेगा। यह फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है।
फिल्म 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की भगव रंग की ड्रेस को लेकर भाजपा विधायक रविंद्र नेगी ने कड़ी चेतावनी जारी की है। दिल्ली के पटपड़गंज से विधायक नेगी ने कहा है कि जानबूझकर सनातन को बदनाम करने के लिए इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। नेगी इसके साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जब तक गाने से सीन को हटाया नहीं जाता तब तक विरोध जारी रखा जाएगा।
भाजपा विधायक ने कहा 'बार-बार एक ही गलती सनातन को बदनाम करने के लिए। भगवा हमारे सनातन का प्रतीक है और बार-बार वो ही ये खान ब्रदर्स खान लोग हैं ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तीन साल पहले भी जब पठान फिल्म आई उसमें दीपिका जी को जो बिकिनी पहनवाई तो उसके बाद उसपर बवाल हुआ और रोक लगी। और इसी प्रकार जो अब नई फिल्म आ रही है शाहरुख खान की वही गलती इन्होंने दोबारा की। ये जानबूझकर सनातन धरम का अपमान करने के लिए ये लोग इस तरह से कपड़े पहनकर इस तरह का डांस करते हैं।'
उन्होंने आगे कहा ‘हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इसका भरसक विरोध करेंगे। इस फिल्म को बिल्कुल भी भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो जो मुस्लिम को जो कलर है हरा वाला उसकी बिकिनी साड़ी पहन के डांस करके दिखा लें। पर इस सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये लोग जिस तरीके की हरकत करते हैं हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। पूरा भरसक विरोध करेंगे। महाराष्ट्र से विरोध शुरू हुआ है और दिल्ली में भी विरोध रहेगा। जब तक इस सीन को काटा नहीं जाएगा इसका विरोध रहेगा।’
24 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है फिल्म
आपको बता दें कि किंग फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नजर आने वाले हैं। यह फिल्म इसी साल 24 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म को 'पठान' बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने ही डायरेक्ट किया है।
61वें जन्मदिन के मौके पर पर हुआ था रिलीज
बात करें 'तू मिल जाए' गाने की तो इसे शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन के मौके पर पर दो नवंबर की आधी रात को रिलीज किया गया था। यह रोमांटिक गाना है जिसे अबतक यूट्यूब पर 69 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अरिजीत सिंह और मधुबंती बागची ने इसे अपनी आवाज दी है, जबकि इसका म्यूजिक सचिन-जिगर ने तैयार किया है। इस गाने में एड शीरन का नाम भी जुड़ा है। गाने में रोमांस के साथ फिल्म के एक्शन की झलक देखने को मिलती है।
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