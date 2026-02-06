जनकपुरी में खुले गड्ढे ने ली बाइकसवार की जान, DJB ने दी सफाई; क्या एक्शन लिया?

संक्षेप: दिल्ली जल बोर्ड ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी है। आज शाम तक मामले की रिपोर्ट मांगी है। यह हादसा 5 फरवरी को रात के समय हुआ, लेकिन सुबह तक किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी।

दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी है। आज शाम तक मामले की रिपोर्ट मांगी है।

बोर्ड ने इसके साथ ही एक्स पोस्ट पर जिस सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था उसका वीडियो शेयर कर सुरक्षा से जुड़े उपायों की भी जानकारी दी है। बोर्ड ने एक्स पर लिखा 'जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन पुनर्वास परियोजना के दौरान हुई दुखद दुर्घटना पर बोर्ड गहरा शोक व्यक्त करता है और शोकाकुल परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। घटना की जांच के लिए समिति गठित की गई है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित जांच जारी है।'

बोर्ड ने कहा है कि अगर जांच में दिल्ली जल बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल की घटनाओं, जिनमें नोएडा की दुर्घटना (सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ) भी शामिल है को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की ओर से सभी कार्यस्थलों पर बैरिकेडिंग और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित जांच की जा रही है और सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।