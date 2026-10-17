तिरंगा फहराने दिल्ली पहुंचे बिहार के वायरल बॉय आदित्य, AAP सांसद संजय सिंह संग भरी हुंकार
बिहार के वायरल बॉय आदित्य तिरंगा फहराने दिल्ली पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आदित्य संग मुलाकात का वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी है।
बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी उम्मीदवारों के प्रदर्शन के दौरान वायरल हुए 6 साल के आदित्य अब तिरंगा फहराने दिल्ली आ गए हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर आदित्य संग एक वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी है।
सांसद ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि बिहार के बहादुर आदित्य भी तिरंगा फहराने दिल्ली आ गए हैं। इस दौरान आप सांसद ने आदित्य से खुलकर बात की। वहीं सांसद संग बैठे आदित्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित तौर पर तिरंगा न फहराने देने को लेकर प्रतिक्रिया दी।
क्या बोले आप सांसद?
आप सांसद ने वीडियो में बताया कि ‘इस वक्त मेरे साथ बिहार के बहादुर आदित्य बैठे हुए हैं। इनको आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा। करोड़ों लोगों तक इनका वीडियो पहुंचा है। जब ये बहादुरी के साथ धरने पर बैठे हुए थे अपने मां-बाप को इंसाफ दिलाने के लिए। इनके माता-पिता भी यहां पर हैं। आज ये मिलने आए हैं मैं इनका अपने घर पर स्वागत करता हूं।’
आदित्य ने ज्ञानेश कुमार पर लगाया वोट चोरी का आरोप
इसके बाद सांसद के बगल में बैठे आदित्य कहते हैं 'आप इतने अच्छे सांसद हैं और आप सबकुछ सच बताते हैं। मोदी जी को भी आपने एकबार पानी पिलाया था। हमने पूरा वीडियो देखा था। अभी अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होती तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होगी पर ज्ञानेश कुमार जी ने तो वोट चोरी करवाकर रेखा गुप्ता जीत को जिता दिया।'
तिरंगा न फहराने देने पर भी जताई आपत्ति
आदित्य ने इस दौरान आगे कहा कि ‘तिरंगा फहराने का हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो पूरे भारत के लोग झंडा फहराते हैं तो क्या पूरे भारत के लोगों को जेल में डाल देंगे?’
सीजेपी ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस में निकाला था तिरंगा मार्च
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च निकाला था। हालांकि इससे पहले ही सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया और फिर शनिवार शाम दीपके को भी गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई। सीजेपी, छात्र संगठन और विपक्ष चुनाव में कथित धांधली और एसआईआर में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
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