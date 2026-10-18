बिहार के 'वायरल बॉय' आदित्य ने दिल्ली में थामा तिरंगा, अरविंद केजरीवाल की ऐसी तारीफ; हैरान रह गए पूर्व CM
बिहार के 'वायरल बॉय' आदित्य ने रविवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तिरंगा थामा। मुलाकात के दौरान केजरीवाल की काफी तारीफ भी की।
बिहार के 'वायरल बॉय' आदित्य ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान आदित्य हाथ में तिरंगा थामे केजरीवाल की लगातार तारीफ करते नजर आए। आदित्य ने केजरीवाल की काम की ऐसी तारीफ की पूर्व सीएम हैरान हो गए।
अरविंद केजरीवाल ने आदित्य संग मुलाकात का वीडियो खुद अपने 'एक्स' हैंडल पर शेयर किया है। एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में तिरंगा थामे 6 साल के आदित्य केजरीवाल से कहते हैं 'सर जब आप दिल्ली में सीएम बने थे तो महिलाओं के लिए बस में छूट दिलाई थी'
आदित्य की इस बात को सुनने के बाद केजरीवाल तुरंत हैरानी जताते हुए कहते हैं 'आपको इतनी सारी बातें कैसे पता है?'
तिरंगा फहराने को लेकर क्या बोले आदित्य?
आदित्य ने इस दौरान तिरंगा झंडा फहराने को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ‘भारत माता का झंडा फहराने में क्या दिक्कत है। अमित शाह जी पूरी फोर्स उतार चुके हैं। जम्मू-कश्मीर से इंडियन आर्मी बुलाई गई है। अब इंडियन आर्मी बुला ली है तो हमारे देश पर कितना नुकसान हो सकता है। ये तो नहीं सोचा।’
शनिवार को आप सांसद से मिले थे आदित्य
आदित्य शनिवार को आप सांसद संजय सिंह से मिले थे। इस दौरान संजय सिंह ने भी आदित्य संग वीडियो शेयर कर बताया था कि आदित्य तिरंगा फहराने दिल्ली आए हैं। आप सांसद संग बातचीत में आदित्य ने कहा था कि ‘तिरंगा फहराने का हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो पूरे भारत के लोग झंडा फहराते हैं तो क्या पूरे भारत के लोगों को जेल में डाल देंगे?’
वहीं इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि 'अभी अगर दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार रहती तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि हमको पूरा विश्वास था कि केजरीवाल जी की सरकार होगी पर ज्ञानेश कुमार जी तो वोट चोरी करवाकर रेखा गुप्ता जीत को जिता दिया।'
बीपीएससी उम्मीदवारों के प्रदर्शन में शामिल होकर वायरल
आपको बता दें कि आदित्य बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी उम्मीदवारों के प्रदर्शन में शामिल होकर वायरल हुए थे। इस दौरान उन्होंने रोजगार से लेकर परीक्षाओं के लीक होने पर बेबाकी से बयान दिए थे। आदित्य कई मौकों पर कह चुके हैं वे परीक्षाओं के लीक होने पर पर इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि भविष्य में उन्हें खुद भी परीक्षाएं देनी हैं।
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