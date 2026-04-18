Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दिल्ली में 1,511 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी, MCD ने कसी कमर; 'SWAGAM' पोर्टल तैयार

Apr 18, 2026 02:14 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
share

शुरुआती चरण में, लगभग 40,000 निवासी जिन्हें मालिकाना हक मिल चुका है, वे सीधे 'SWAGAM' पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, निगम इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं और सड़कों-नालियों जैसे सुधार के काम शुरू करेगा।

दिल्ली में 1,511 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी, MCD ने कसी कमर; 'SWAGAM' पोर्टल तैयार

दिल्ली की 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) इन अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले एमसीडी 'SWAGAM' पोर्टल की डेमो टेस्टिंग कर रही है और जल्द ही इसे सरकार के मुख्य पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा।

चिन्हित कॉलोनियों में 50 प्रतिशत से अधिक ड्रोन सर्वेक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिनसे नक्शा, रोड नेटवर्क और संपत्तियों की सीमाओं का डेटा तैयार किया जा रहा है। सर्वे से मिले डेटा को पोर्टल में शामिल किया जाएगा, जिससे इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्तियों के नियमितीकरण के लिए आवेदन करने में सुविधा होगी। पोर्टल में बैंकिंग मोबाइल एप की तरह आसान बोलचाल वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसका इस्तेमाल करने पर परेशानी नहीं होगी।

पोर्टल को लिंक करना फिलहाल बाकी

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'पोर्टल को लिंक (मुख्य पोर्टल से) करने का काम फिलहाल चल रहा है। हमने शुक्रवार को एक डेमो किया था और भाषा को सरल बनाने के लिए कुछ बदलाव किए ताकि आवेदन के दौरान एक आम आदमी भी प्रक्रिया, संबंधित इलाकों और इसके फायदों और असर को आसानी से समझ सके।'

अधिकारी के मुताबिक, मास्टर प्लान के तहत फ्लोर एरिया रेशियो से ज्यादा निर्माण मिलने पर मालिक को सामान्य अतिरिक्त चार्ज से तीन गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि संपत्तियों के नियमितीकरण के लिए कोई एक समान शुल्क नहीं है बल्कि इसमें और भी चार्ज शामिल होंगे, जिनमें आवेदन शुल्क और जांच शुल्क भी हैं। उदाहरण के तौर पर, जांच शुल्क 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो 1,000 वर्ग मीटर के बने हुए एरिया के लिए यह शुल्क 10,000 रुपये होगा।

ये भी पढ़ें:मानसून में जलभराव रोकने को दिल्ली सरकार मुस्तैद, अबतक इतने टन गाद निकलवा चुकी

700 आर्किटेक्ट्स की मदद ली जाएगी

नियमितीकरण की प्रक्रिया पैनल में शामिल 700 आर्किटेक्ट्स (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) की मदद से किया जाएगा। आर्किटेक्ट्स मालिकाना हक मिलने के बाद मौजूदा संपत्तियों के नक्शे को तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आर्किटेक्ट ग्राउंड पर जाकर यह स्पष्ट करेंगे की संपत्ति की असल स्थिति क्या है चाहे वह एक मंजिला हो या तीन मंजिला। इसके बाद नक्शे को पोर्टल में अपलोड करेंगे। नियमितीकरण प्रमाण पत्र मिलने के बाद यह नक्शा सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस, अब नहीं चलेगी 'मनमर्जी'

एक महीने के भीतर अधिकार मिल सकता है

वहीं एक अन्य एमसीडी अधिकारी ने बताया कि 2019 में शुरू की गई पीएम-उदय योजना के तहत जिन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है उन्हें एक महीने के भीतर यह अधिकार मिल सकता है। इसके बाद, एमसीडी नियमितीकरण के आवेदनों पर भी एक महीने के भीतर कार्रवाई करेगी।

ये भी पढ़ें:19km एलिवेटेड रोड और मेट्रो विस्तार, जाम से बचने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान

नियमितीकरण होने के बाद ये फायदे

अधिकारी ने आगे कहा, 'शुरुआती चरण में, लगभग 40,000 निवासी जिन्हें मालिकाना हक मिल चुका है, वे सीधे 'SWAGAM' पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, निगम इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं और सड़कों-नालियों जैसे सुधार के काम शुरू करेगा।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
MCD

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।