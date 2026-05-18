VIDEO: ऑटोवाले ने किया खतरनाक स्टंट, दिल्ली पुलिस ने ऐसे निकाली सारी हवाबाजी!
वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो चालक बिन डर खौफ के सड़क पर अन्य गाड़ियों के सामने अचानक बीच में आते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक बाल-बाल बचते नजर आए। कई गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे सड़क पर कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई।
दिल्ली की सड़कों पर रील बनाने और पब्लिसिटी पाने के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालना आजकल एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन दिल्ली पुलिस भी ऐसे हुड़दंगियों से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। दिल्ली की सड़क पर एक ऑटो चालक के स्टंटबाजी करने पर दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए ऑटो का चालान किया है। दिल्ली पुलिस ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इस ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उसका भारी-भरकम चालान काटा है, बल्कि उसकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दूसरों को सख्त संदेश भी दिया है।
न्य वाहन चालक बाल-बाल बचते नजर आए
वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो चालक बिन डर खौफ के सड़क पर अन्य गाड़ियों के सामने अचानक बीच में आते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक बाल-बाल बचते नजर आए। कई गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे सड़क पर कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। जरा सी चूक किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। वहीं वीडियो में ऑटो चालक ड्रिफ्ट (ऑटो को एकतरफ झुकाता) नजर आ रहा है। शख्स ने ऑटो को मोडिफाई भी करवाया हुआ है। ऑटो पर ब्लैक रंग की रूफ रेल लगाई गई है। यानी ऑटो को एक स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई थी।
क्या एक्शन लिया गया?
परमिट उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम (MVA) की धारा 66(1)/192A, धारा 184 MVA के खतरनाक ड्राइविंग, सीएमवीआर (CMVR) नियम 50, 51 और धारा 39/192 MVA के तहत फैंसी या बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही वाहन चालक को धारा 209 MVA के तहत सख्त चेतावनी भी दी गई है।
दिल्ली पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर इस तरह की गुंडागर्दी और स्टंटबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं
यह कोई पहला मामला नहीं है जब दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर ऐसा वाकया देखने को मिला हो। इससे पहले भी महंगी कारों की सनरूफ से बाहर निकलकर हुड़दंग मचाने, तेज रफ्तार बाइक पर बिना हेलमेट खतरनाक स्टंट करने और रील बनाने के लिए ट्रैफिक रोकने के कई मामले सामने आ चुके हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
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