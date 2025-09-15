Audience drenched in the rain of melodies in Hindi Meri Jaan 'हिन्दी मेरी जान' में सुरों की बारिश में श्रोता सराबोर, Delhi Hindi News - Hindustan
'हिन्दी मेरी जान' में सुरों की बारिश में श्रोता सराबोर

हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के ऐवान-ए-गालिब ऑडिटोरियम में 'हिन्दी मेरी जान' कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमेज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में श्रोताओं ने…

नई दिल्ली। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के ऐवान-ए-गालिब ऑडिटोरियम में 'हिन्दी मेरी जान' कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमेज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में श्रोताओं ने कवि सम्मेलन, मुशायरा और गजल गायकी का भरपूर आनंद लिया। इसमें देश-विदेश के नामचीन कवि, शायर और गजल गायकों ने हिस्सा लिया। खास बात ये रही उर्दू के मंच पर राजभाषा हिन्दी का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. वसीम बरेलवी और संचालन मोईन शादाब ने किया, जबकि कन्वीनर जाने माने शायर शाहिद अंजुम थे। इस मौके पर कला और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले कलाकारों और कलमकारों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत गजल गायकी

कार्यक्रम की शुरुआत गजल गायकी से हुई। गजल गायक यतीश आचार्य और लिलियन बेरी ने गजल गायन के जरिये सुरों की ऐसी बारिश की, जिसमें श्रोता सराबोर हो गए। गजल गायकी के बाद कवि सम्मेलन और मुशायरा शुरू हुआ। गीतकार यश मालवीय ने हिन्दी के मान सम्मान में गीत पढ़ कर औपचारिक शुरुआत की। शारिका मलिक, उमर इजहार, नील सुनील, संजीव निगम, फैज खुमार, मनोज शाश्वत, रहमान मुसव्विर, कलीम समर, आलोक अविरल, फाखिर अदीब, फय्याज फारुकी, डॉ. नुसरत मेहदी ने कविता पाठ किया। अमेरिका से आए अनवर कमाल और दक्षिण अफ्रीका से आए सरफराज मुकद्दम ने समा बांध दिया। इन दोनों ने अपनी रचनाओं से ये बताया कि विदेश में रहने और उर्दू में शुरुआती शिक्षा होने के बावजूद वो हिन्दी और हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं।

डॉ, नवाज देवबंदी ने मंच से लोगों को नए शेर सुना कर मंत्रमुग्ध कर दिया और जमकर वाहवाही लूटी। अंत में प्रो. वसीम बरेलवी ने अपनी उम्दा शायरी से मंच लूट लिया। लोगों ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं।

प्रशस्ति पत्र से सम्मानित

गंगा जमुनी तहजीब को समर्पित इस कार्यक्रम में काव्य मंचों के जरिये हिन्दी और उर्दू की सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अमेज अवॉर्ड पाने वाले लोगों में दुबई से आए सैयद रहान वास्ती, इमाद-उल-मलिक, दक्षिण अफ्रीका से आए सरफराज मुकद्दम, दिल्ली से पवन होरा और जतिंदर गोगना शामिल हैं। इन सभी को कला और साहित्य के क्षेत्र में इनके अमूल्य योगदान को देखते हुए ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में आयोजक और अमेज वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक राघवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उनकी संस्था भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। इसके साथ ही अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करती रहेगी।

