वेबसाइट हैक कर 4000 अग्निवीरों का निजी डेटा बेचने की कोशिश! दिल्ली पुलिस ने 14 साल का हैकर पकड़ा
वेबसाइट हैक कर 4000 अग्निवीरों की निजी डेटा बेचने की कोशिश के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 14 साल का हैकर पकड़ा है। पुलिस ने नाबालिग के पास से डेटा भी रिकवर कर लिया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 साल के लड़के को कथित तौर पर 4000 अग्निवीरों से जुड़े निजी डेटा को वेबसाइट हैक कर डार्क वेब पर बेचने के आरोप में हिरासत में लिया है। नाबालिग हरियाणा के बल्लभगढ़ का रहने वाला है। आरोप है कि वह अग्निवीरों का डेटा 500 डॉलर में बेचने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जैसे ही इसका पता चला लड़के के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया।
नाबालिग लड़के ने एक ऐसी वेबसाइट से यह डेटा चोरी किया था जिसे पूर्व अग्निवीरों के लिए डिजाइन किया गया था। यह वेबसाइट इसलिए बनाई गई थी ताकि पूर्व अग्निवीर इसपर रजिस्ट्रेशन कर सकें और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी के अवसर तलाश सकें।
डार्क वेब पर विज्ञापन डालकर बेचने की कोशिश
वेबसाइट का एक्सेस हासिल करने के बाद लड़के ने कथित तौर पर 4000 अग्निवीरों से जुड़ी निजी जानकारियां हासिल कीं और फिर डार्क वेब पर विज्ञापन डालकर डेटा को 500 अमेरिकी डॉलर में बेचने का ऑफर दिया। अधिकारियों ने बताया है कि जांच में सामने आया है कि जानकारियां हासिल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वेबसाइट को हैक करने के लिए क्या सटीक तरीका अपनाया गया इसपर फिलहाल जांच जारी है।
डेटा रिकवर कर लिया गया है
दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने लड़के के पास मौजूद अलग-अलग डिवाइज से डेटा रिकवर कर लिया। जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि लड़के ने अग्निवीरों से जुड़ी जो जानकारी हासिल की क्या वह सही है। इसके साथ ही अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि किस हद तक डेटा की सेंधमारी की गई।
गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दी गई जानकारी
दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को मामले की जानकारी दी है और अग्निवीरों से जुड़े डेटा का मिलान लड़के से मिले डेटा से करने के लिए कहा है ताकि यह पता लगाया जा सके की जानकारी सही है या नहीं।
अधिकारियों के मुताबिक, लड़के से अब इस मामले में कानून के तहत हिरासत में लिया गया और फिर शुरुआती पूछताछ के बाद परिवार को सौंप दिया गया।
पुलिस अब क्या पता लगाने में जुटी है?
फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नाबालिग ने वेबसाइट को कैसे हैक किया और उसके पास मिले डिजिटल डिवाइज के डेटा के अलावा और भी जानकारियां लीक हुई हैं या नहीं। इसके साथ ही जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या किसी थर्ड पार्टी ने डेटा को खरीद या नहीं।
सुरक्षा को लेकर सवाल
बहरहाल एक 14 साल के लड़के द्वारा अग्निवीरों से जुड़े डेटा तक पहुंच बनाना अपने आप में ही एक चौंकाने वाला मामला है। मामले ने अग्निवीरों से जुड़े डेटा की जानकारी रखने वाले प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या होता है डार्क वेब
आपको बता दें कि डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का वह हिस्सा है जहां ऐसे सामान को बेचा जाता है जो कई देशों की नजरों में गैर कानूनी है। आप इसे सामान्य सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग