काम की बात: दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन शुरू, 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना; सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- एक और वादा किया पूरा
दिल्ली सरकार ने 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। कैंटीन में 5 रुपये में गरीब मजदूर जरूरतमंदों को खाना परोसा जाएगा। सरकार ने अस्पताल के बाहर और झुग्गी बस्ती एरिया के पास इन कैंटीन को खोला है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में रविवार को 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर यह कैंटीन शहरभर में अलग-अलग जगहों पर खोली गई हैं। सरकार ने एम्स, एलएनजेपी अस्पतालों के बाहर, जनकपुरी, विकासपुरी की झुग्गी बस्ती और शहर के अन्य हिस्सों में रिमोट कंट्रोल के जरिए यह कैंटीन शुरू की हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महज 7-8 महीने के भीतर दिल्ली सरकार ने 100 कैंटीन खोल दी हैं जिनमें झुग्गी-बस्ती में रहने वाले, दिहाड़ी मजदूर और अन्य जरूरतमंद लोगों को 5 रुपये प्रति प्लेट खाना परोसा जाएगा। इसके साथ ही दिल्लीवासियों से किया गया एक और वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर 2025 को लिया गया 100 अटल कैंटीन का संकल्प आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अंत्योदय' सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सरकार सालभर में 3.65 करोड़ लोगों को खाना मुहैया कराएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे।
क्या है अटल कैंटीन योनजा?
आपको बता दें कि इस योजना के तहत, प्रति व्यक्ति पांच रुपये की मामूली दर पर पौष्टिक शाकाहारी खाना दिया जाता है और दिल्ली सरकार भोजन की हर थाली पर 25 रुपये की सब्सिडी देती है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों, गरीबों और अन्य जरूरतमंद लोगों को किफायती दरों में पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है।
जरूरतमंदों तक कैंटीन की पहुंच
इन कैंटीन को खास तौर ऐसे इलाकों में खोला गया है, जहां मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके की संख्या ज्यादा है जिससे की जरूरतमंद तक कैंटीन की पहुंच आसानी से सुनिश्चित हो सके। यही वजह है कि सरकार ने कुछ कैंटीन अस्पतालों के बाहर भी शुरू की हैं। थाली में खाने की गुणवत्ता और पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है। कैंटीन में लंच और डिनर की सुविधा है। मजदूर दिनभर काम करते हैं और रात में सस्ते खाने की तलाश में रहते हैं।
बीते साल दिसंबर में शुरू की थी योजना
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन (25 दिसंबर) को दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की थी। थाली में दाल-चावल, सब्जी, रोटी, आचार आदि परोसा जाता है। ये योजना कम आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। योजना में पारदर्शिता और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी भी लागू की गई है।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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