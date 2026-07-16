‘कॉकरोच’ के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल की एंट्री, मिलते ही दीपके को दी 'जादू की झप्पी'; सरकार को चेतावनी
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को जंतर-मंतर पहुंचे और कॉकरोज जनता पार्टी के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान केजरीवाल ने कॉकरोज पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को मिलते ही गले लगाया।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार शाम को जंतर-मंतर पहुंचे और कॉकरोच जतना पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से मुलाकात की। केजरीवाल ने पहुंचते ही अभिजीत दीपके को गले लगा लिया। इसके बाद मंच पर पहुंचकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से उनका हाल जाना।
केजरीवाल ने इस दौरान मंच से अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो की ही साथ एक सुझाव भी दे डाला। केजरीवाल ने कहा कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए।
केजीरवाल ने किया 2014 का जिक्र
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ‘युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो और सोनम वांगचुक की बात सुन लो। नहीं तो आज से तीन साल आपका (केंद्र सरकार) का भी वही हाल होगा जो 2014 में हुआ था। धमेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए।’
पेपर लीक पर क्या बोले?
केजरीवाल ने कहा 'मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं जिस तरह से उन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई हुई है। उन्हें मैं सलाम करता हूं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वह बच्चे के लिए सिर्फ परीक्षाएं नहीं होती बल्कि उनके लिए सपना होता है। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे मगर उस समय पेपर लीक नहीं होते थे। यहां तक कि मेरे दोनों बच्चे भी आईआईटी से पढ़े हैं और उनके समय में भी पेपर लीक नहीं होते थे।'
14 जुलाई को दी थी समर्थन की जानकारी
केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे गुरुवार शाम को जंतर-मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देंगे। केजरीवाल ने कहा था कि ‘मेरी सोनम वांगचुक जी से अपील है कि अपनी भूख हड़ताल अब बंद कीजिए। आप देश की धरोहर हैं। वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।’
केजरीवाल से ठीक पहले डिंपल भी मिलीं
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी गुरुवार को जंतर-मंतर पहंचीं। डिंपल ने दीपके और सोनम वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डिंपल ने कुछ देर सोनम से बात कर उनका हाल चाल जाना। डिंपल ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को सलाम करती हूं। पूरी समाजवादी पार्टी का समर्थन है। देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। इतनी कठोर सरकार देश में कभी नहीं आई है। यह लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं। वांगचुक से कहा कि यह लोग गांधी के आदर्श को नहीं मानते हैं। केवल राम के नाम का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं।'
सोनम का वजन करीब 9 किलो घट गया
19 दिनों से जारी सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। इस दौरान उनका वजन करीब 9 किलोग्राम से ज्यादा घट गया है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका अनशन जारी रहा तो जल्द ही शरीर के अंगों पर असर पड़ने शुरू हो जाएगा।
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