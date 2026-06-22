'राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर'… फिर भड़के अरविंद केजरीवाल, अयोध्या जाने का कर दिया एलान
राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर हैं। केजरीवाल ने कहा है कि वे शुक्रवार को राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर है। केजरीवाल अब शुक्रवार को राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर खुद ये जानकारी दी है।
केजरीवाल ने इसके साथ ही कहा है कि अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। वहीं इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। उसी राम मंदिर से करोड़ों रुपये के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सरकार किसे बचा रही है? इस पाप में शामिल लोग कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें सीधे जेल में डालो। करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा जरूरी है।
200 करोड़ रुपये का तो कैश चोरी?
पूर्व सीएम ने कहा ‘बताया जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर से लगभग 200 करोड़ रुपये का तो कैश ही चोरी हो गया। कई हीरे जवाहारात के बक्से चोरी हो गए। अभी तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। न यूपी पुलिस ने एफआईआर की है और ना ही ईडी-सीबीआई ने कोई एफआईआर की है।’
मामले में सियासत तेज
आपको बता दें कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मंदिर में चंदा चोरी से पहले मंदिर के लिए जगह खरीदने में भी गड़बड़ी हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सच छुपाने के लिए राम मंदिर में दिए गए दान और चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी की एसआईटी जांच में जानबूझकर देरी कर रही है।
तीन सदस्यीय एसआईटी गठित
बता दें कि मंदिर ट्रस्ट के कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चढ़ावा चोरी के मामले में 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी थी। एसआईटी मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। ऐसे में मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसआईटी ने ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में लोगों से 15 दिन इंतजार करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सब दूध का दूध पानी का पानी होगा>
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