E20 के खिलाफ कल पीएम आवास तक केजरीवाल का मार्च, दिल्ली पुलिस ने भी कर ली तैयारी
अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (4 अगस्त) को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे 100 लोगों के साथ पीएमओ तक जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें मार्च की अनुमति दी है या नहीं?
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार को ई20 पेट्रोल नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का एलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें इस दौरान अपने साथ 100 ऐसे लोगों की जरूरत है जो पुलिस की लाठियों और जेल जाने से नहीं डरते।
वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही किसी भी अनधिकृत भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
नेशनल टाउनहॉल में किया था एलान
केजरीवाल ने शनिवार को 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' में एलान किया था कि वे 4 अगस्त दोपहर 12 बजे लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास तक 100 लोगों के साथ मार्च निकालेंगे। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन के दौरान हस्ताक्षर अभियान के जरिए मिले करीब 2 लाख ज्ञापन सौंपेंगे।
केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप
अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले केंद्र सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ई20 पेट्रोल को इसलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आकर उनके देश से इथेनॉल खरीदने को तैयार है।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बीते महीने ई20 पेट्रोल पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा था मगर कोई जवाब नहीं आया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले थे केजरीवाल?
आम आदमी पार्टी का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि अमेरिका का इथेनॉल भारत में बिके। मोदी सरकार देश की जनता की नहीं, ट्रंप की की सुन रही है। ई20 से जनता पहले ही परेशान है, फिर भी अगले 5 साल में 20 बिलियन डॉलर का इथेनॉल खरीदने की तैयारी है। आखिर यह सौदा किसके हित में है?
कल के मार्च को लेकर क्या बोले?
केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ‘मैं कल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर जनता के पत्रों को सौंपूंगा और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करूंगा। लोगों को अपनी गाड़ियों में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार इसे जारी रखे हुए है जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है।’
नेशनल टाउनहॉल में की थी तीन मांग
नेशनल टाउनहॉल में ई20 नीति को लेकर चर्चा की गई थी और अलग-अलग मुद्दों पर लोगों की राय भी ली गई थी। केजरीवाल ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि पेट्रोल पंप पर ई20 और प्योर पेट्रोल का विकल्प मिलना चाहिए। प्योर पेट्रोल के मुकाबले ई20 सस्ता और पेट्रोल का दाम प्रति लीटर 84 रुपए से कम होना चाहिए।'
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।