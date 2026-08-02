PM मोदी को गाली देने वाली लड़की के सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल, बोले- कोई जरूरत हो तो बताना, देश आपके साथ
अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को भद्दी गालियां देने वाली लड़की को अपना सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान भद्दी गालियां देने वाली लड़की रुचिका सिंह का समर्थन किया है। केजरीवाल ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि रुचिका को अगर किसी भी तरह की जरूरत महसूस हो तो वे उन्हें बता सकती हैं।
केजरीवाल ने रविवार को अपने 'एक्स' हैंडल पर रुचिका को समर्थन दिया। केजरीवाल ने लिखा ‘मोदी जी ने जो रुचिका सिंह के साथ किया, वो एक कायराना हरकत है। आप रुचिका के साथ ऐसा करके युवाओं में डर पैदा करना चाहते हो। पर युवाओं के मन से अब आपका और आपकी पुलिस का डर निकल चुका है। आप एक रुचिका को डराते हो, सोशल मीडिया पर दस और रुचिका आपके खिलाफ वीडियो डाल रही हैं। रुचिका, मैं आपके साथ हूं। कभी किसी भी तरह की जरूरत हो, आप हमें बताना।’
केजरीवाल ने कहा 'मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने सबको माफ किया। रुचिका सिंह बेचारी 15 साल की बच्ची है। उसको पुलिस के जरिए ट्रोल आर्मी के जरिए धमकियां दी गईं डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि जब आपके नेता, ट्रोल आर्मी और कार्यकर्ता गालियां देते हैं तब आपको कुछ नहीं होता। दूसरों को गालियां देते हैं तब कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि इस आंदोलन ने लोगों के मन में मोदी जी के लिए डर था वो डर खत्म कर दिया। अब मोदी जी पूरी ताकत लगा कर लोगों के मन में वो डर दोबारा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वो डर हो नहीं रहा। बच्चों के मन से डर खत्म हो गया है मोदी जी का।'
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा ‘ मैं उस बच्ची (रुचिका) को यह कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है बच्चे। मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करता हूं और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो अच्छे वकील की जरूरत और कोई आपको तंग करे हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे।’
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला 23 जुलाई 2026 का है। उस दिन जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शनकारी सरकार का विरोध कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शनकारी शामिल थे। इसी प्रदर्शन के बीच रुचिका का वीडियो सामने आया जिसमें वे पीएम को भद्दी गालियां देती हुई नजर आईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद इंस्टाग्राम पर खुद अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें लड़की को माफ कर दिया। इसके बाद 15 वर्षीय लड़की की मां ने पीएम मोदी के माफ करने के फैसले पर उनका आभार जताया। मां ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बेटी को 'जीवनदान' दिया है। लड़की की मां ने कहा कि पीएम ने बदले की कार्रवाई के बजाय माफी का रास्ता चुना। आपको बता दें कि लड़की के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
रुचिका ने मांगी माफी
रुचिका ने चौतरफा आलोचनाओं के बीच खुद एक वीडियो जारी किया और माफी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह महज 15 साल की हैं और प्रदर्शन के दौरान उन्हें सरकार के खिलाफ कुछ उलटा कहने के लिए उकसाया गया था।
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