‘एक और परीक्षा लीक हो गई, पैसा ऊपर वालों तक’… अरविंद केजरीवाल का फूटा गुस्सा
महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का पेपर लीक होने के बाद अरविंद केजरीवाल एकबार फिर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है और देश नहीं चला सकते हैं।
नीट यूजी पेपर लीक की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई हैं और इस बीच महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का पेपर लीक होने का ताजा मामला सामने आया है। पेपर लीक होने के बाद कल होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएससीई) ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीखों का जल्द एलान किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एकबार फिर सरकार पर हमला बोला है।
अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि ‘एक और परीक्षा लीक हो गई। इन्होंने परीक्षाओं को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को नहीं छोड़ा। हर जगह चोरी कर रहे हैं। इनके कुछ चहेते लोगों का कहना है कि नीचे वाले कर रहे हैं, ऊपर वालों का हाथ नहीं है। इतने बड़े स्तर पर लगातार रोज़ गड़बड़ ऊपर वालों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि पैसा ऊपर वालों तक नहीं पहुंच रहा। ऊपर वाले इसी पैसे से इतने एमपी और एमएलए खरीद रहे हैं।’
केजरीवाल ने पोस्ट में आगे लिखा ‘चलो मान लें कि ऊपर वाले शामिल नहीं हैं। तब फिर एक बात साफ है। इनसे कुछ भी नहीं संभल रहा। मंदिर नहीं संभल रहा। इनसे परीक्षाएं नहीं हो पा रही। ये देश क्या चलायेंगे? देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है दोस्तों।’
नीट पेपर लीक पर खूब बरसे थे
आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल 3 मई को आयोजित हुई नीट-यूजी परीक्षा को पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 21 जून को री-एग्जाम आयोजित किया गया था। री-एग्जाम से दो दिन पहले केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि एक महीने में दो-दो एग्जाम देना कोई हंसी खेल नहीं।
राम मंदिर चंदा चोरी पर भी हमलावार हैं केजरीवाल
पूर्व मुख्यमंत्री अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी पर भी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। केजरीवाल ने शुक्रवार (26 जून) को राम मंदिर दर्शन किए थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें (चंदा चोरी) जितने बड़े-बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। मैं राम मंदिर में कसम खाकर आया हूं कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पर न चढ़ा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।'
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