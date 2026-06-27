Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘एक और परीक्षा लीक हो गई, पैसा ऊपर वालों तक’… अरविंद केजरीवाल का फूटा गुस्सा

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का पेपर लीक होने के बाद अरविंद केजरीवाल एकबार फिर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है और देश नहीं चला सकते हैं।

‘एक और परीक्षा लीक हो गई, पैसा ऊपर वालों तक’… अरविंद केजरीवाल का फूटा गुस्सा

नीट यूजी पेपर लीक की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई हैं और इस बीच महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का पेपर लीक होने का ताजा मामला सामने आया है। पेपर लीक होने के बाद कल होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएससीई) ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीखों का जल्द एलान किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एकबार फिर सरकार पर हमला बोला है।

अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि ‘एक और परीक्षा लीक हो गई। इन्होंने परीक्षाओं को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को नहीं छोड़ा। हर जगह चोरी कर रहे हैं। इनके कुछ चहेते लोगों का कहना है कि नीचे वाले कर रहे हैं, ऊपर वालों का हाथ नहीं है। इतने बड़े स्तर पर लगातार रोज़ गड़बड़ ऊपर वालों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि पैसा ऊपर वालों तक नहीं पहुंच रहा। ऊपर वाले इसी पैसे से इतने एमपी और एमएलए खरीद रहे हैं।’

ये भी पढ़ें:CM योगी ने साधा निशाना तो अरविंद केजरीवाल ने कहा- महाराज जी, आप मेरा साथ दीजिए

केजरीवाल ने पोस्ट में आगे लिखा ‘चलो मान लें कि ऊपर वाले शामिल नहीं हैं। तब फिर एक बात साफ है। इनसे कुछ भी नहीं संभल रहा। मंदिर नहीं संभल रहा। इनसे परीक्षाएं नहीं हो पा रही। ये देश क्या चलायेंगे? देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है दोस्तों।’

ये भी पढ़ें:‘जब तक सरेआम’… अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में कौन-सी कसम खाई?

नीट पेपर लीक पर खूब बरसे थे

आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल 3 मई को आयोजित हुई नीट-यूजी परीक्षा को पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 21 जून को री-एग्जाम आयोजित किया गया था। री-एग्जाम से दो दिन पहले केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि एक महीने में दो-दो एग्जाम देना कोई हंसी खेल नहीं।

ये भी पढ़ें:जब केजरीवाल से पूछा गया क्या आपके डर से कार्रवाई हो रही है,उन्होंने दिया यह जवाब

राम मंदिर चंदा चोरी पर भी हमलावार हैं केजरीवाल

पूर्व मुख्यमंत्री अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी पर भी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। केजरीवाल ने शुक्रवार (26 जून) को राम मंदिर दर्शन किए थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें (चंदा चोरी) जितने बड़े-बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। मैं राम मंदिर में कसम खाकर आया हूं कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पर न चढ़ा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।'

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Arvind Kejriwal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।