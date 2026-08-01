E20 के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के 'नेशनल टाउनहॉल' में जुड़े 7 लाख लोग, AAP का दावा
अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई20' कार्यक्रम में E20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी का दावा है कि इस कार्यक्रम में 7 लाख से ज्यादा लोग जुड़े।
आम आदमी पार्टी ने शनिवार को E20 (इथेनॉल ब्लेंडेड) पेट्रोल के मुद्दे पर 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया' में 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई20' कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की।
आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि E20 के विरोध में इस संवाद कार्यक्रम में 7 लाख से ज्यादा लोग (ऑनलाइन) शामिल हुए। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने खुद यह दावा किया। सौरभ ने अपने 'एक्स' हैंडल पर एक स्क्रीनशॉर्ट भी शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कार्यक्रम के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान 7 लाख लोग जुड़े।
वहीं पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने भी अपने एक्स हैंडल पर यही दावा किया है। उन्होंने भी स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया और दावा किया संवाद कार्यक्रम के दौरान 7 लाख से ज्यादा ऑनलाइन जुड़े।
देशवासियों से की तीन मांग
कार्यक्रम के दौरान E20 पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई और अलग-अलग मुद्दों पर लोगों की राय भी ली गई। केजरीवाल ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि 'मेरी देश के लोगों की तरफ से सरकार से 3 मांगें हैं। पेट्रोल पंप पर E20 और प्योर पेट्रोल का ऑप्शन होना चाहिए। प्योर पेट्रोल के मुकाबले E20 सस्ता होना चाहिए और पेट्रोल का दाम 84 रुपए/लीटर से कम होना चाहिए।'
केजरीवाल ने कहा - गाड़ी खरीदना बंद करें जब तक…
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘मेरी देश के लोगों से अपील है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दें। जब तक देश में E100 की गाड़ियां बनना शुरू न हो जाएं, गाड़ी न खरीदें। यह सरकार आपको बर्बाद कर देगी। केंद्र सरकार का कहना है कि अध्ययन किए जा चुके हैं और ई20 से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि वे उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें।’
पीएम आवास तक मार्च निकालेंगे
यही नहीं केजरीवाल ने E20 के मुद्दे पर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए चार अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की भी घोषणा की।
बीजेपी ने केजरीवाल की एजुकेशन पर ही उठा दिए सवाल
वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के E20 के दावों पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि ‘अगर केजरीवाल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) से पढ़ाई की होती, तो वह कभी भी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का विरोध नहीं करते, जो देश को विदेशी मुद्रा बचाने, किसानों की आय बढ़ाने और नागरिकों को साफ हवा देने में सक्षम है।’
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