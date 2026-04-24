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AAP में सबसे बड़ी टूट पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल, कहा- बीजेपी ने फिर से...

Apr 24, 2026 05:02 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पार्टी में हुई इस टूट पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा है कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया है।

AAP में सबसे बड़ी टूट पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल, कहा- बीजेपी ने फिर से...

आम आदमी पार्टी (आप) के 10 में सात राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल होंगे। शुक्रवार को आप नेता राघव चड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे।

पार्टी में हुई इस टूट पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा है कि ‘बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया है।’

केजरीवाल ने इसके अलावा और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक लाइन में ही उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि वे इसपर खुलकर कब प्रतिक्रिया देते हैं। आपको बता दें कि इस बात के संकेत काफी समय से मिल रहे थे कि राघव पार्टी से अलग हो सकते हैं मगर वे 6 अन्य पार्टी सांसद के साथ ऐसा करेंगे इसका अंदाजा शायद ही किसी को था।

कौन-कौन पार्टी से हुआ अलग?

राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 'राज्यसभा में आप के 10 सांसद हैं, जिनमें से दो-तिहाई से ज्यादा इस मामले में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और आज सुबह हमने हस्ताक्षरित पत्र और दस्तावेज राज्यसभा के सभापति को सौंप दिए हैं। उनमें से 3 आपके सामने यहां मौजूद हैं। हमारे अलावा ( खुद राघव, अशोक कुमार मित्तल और संदीप पाठक), हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी हैं। आप के लगभग दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वे एक गुट के रूप में भाजपा में शामिल होंगे। हमने इस संबंध में आज राज्यसभा सभापति सी पी राधाकृष्णन को एक पत्र सौंपा है... सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर रहे हैं।'

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लेखक के बारे में

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


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मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


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