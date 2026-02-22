Hindustan Hindi News
‘मोमो… 500 रुपये में मसाज’, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की तीन महिलाओं से बदसलूकी, पड़ोसी पर FIR दर्ज

Feb 22, 2026 10:52 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मामला 20 फरवरी का है जब महिलाओं ने एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को अपने किराए के फ्लैट में बुलाया। इस दौरान इलेक्ट्रिशियन ने एसी को इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल मशीन दीवार पर चलाई तो उसकी धूल और ईंट के छोटे टुकड़े नीचे पड़ोसी के फ्लोर पर जा गिरे।

‘मोमो… 500 रुपये में मसाज’, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की तीन महिलाओं से बदसलूकी, पड़ोसी पर FIR दर्ज

साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं को कथित तौर पर पड़ोसियों द्वारा नस्लीय टिप्पणी का शिकार होना पड़ा। महिलाओं का आरोप है कि पड़ोसियों ने उनपर नस्लीय टिप्पणी कर अपमानित किया और धमकी भी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपी हर्ष सिंह और उसकी पत्नी रूबी जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हालांकि, इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मामला 20 फरवरी का है जब महिलाओं ने एयर कंडीशनर (एसी) इंस्टॉल करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को अपने किराए के फ्लैट में बुलाया। इस दौरान इलेक्ट्रिशियन ने एसी को इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल मशीन दीवार पर चलाई तो उसकी धूल और ईंट के छोटे टुकड़े नीचे पड़ोसी के फ्लोर पर जा गिरे। इस दौरान पड़ोसी हर्ष सिंह और रूबी जैन ने इसका विरोध किया और बहस शुरू हो गई।

इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इसके बाद दंपत्ति ने उन्हें और पूर्वोत्तर समुदाय को निशाना बनाते हुए अपशब्द कहे और अपमानजनक और नस्लभेदी टिप्पणियां कीं। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में, आरोपी महिला कथित तौर पर पूर्वोत्तर की महिलाओं को 'मोमो' कहते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ ही उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, ‘500 रुपये में मसाज पार्लर में काम करने वाली। क्या तुम यहां धंधा करने बैठी हो? क्या तुमने घर पर मसाज पार्लर खोल लिया है?’

पुलिसकर्मी की मौजूदगी में नस्लीय टिप्पणी

दोनों पक्षों के बीच जब बहस हो रही थी तो तब मौके पर एक पुलिस अधिकारी मौजूद था। वीडियो में पुलिसकर्मी को बीच-बचाव करते और स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान पीड़ित महिलाओं में से ही एक महिला कहती है ‘जो कुछ भी आपने मेरे में बारे में कह रही हैं, वह सबने सुन लिया है। आपने झूठे आरोप लगाए कि मैं शराब पीती हूं। मेरे कमरे में जाकर चेक कर लीजिए अगर आपको वहां कोई बोतल मिल जाए।’

मामले की आगे की जांच जारी

इसके अलावा वीडियो में आरोपी दंपति को पीड़ितों को 'गटर-छाप', 'जाओ मोमो बेचो' और 'नॉर्थईस्ट के लोग बेकार हैं' कहते सुना जा सकता है। पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। वहीं पीड़ित महिलाओं की वकील रीना राय ने कहा कि यह घटना राष्ट्रीय राजधानी में पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा झेले जाने वाले नस्लीय भेदभाव को दर्शाती है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

