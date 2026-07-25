कॉकरोचों का पेट पड़ा खाली! CJP ने समर्थकों से लगाई जंतर-मंतर पर तुरंत खाना भेजने की गुहार
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर समर्थकों से तुरंत खाना भिजवान की अपील की है। पार्टी ने जानकारी दी है कि समर्थक टॉलस्टॉय रोड वाली एंट्री प्वाइंट पर खाना भेज सकते हैं।
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन 30 जून से अबतक लगातार जारी है। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू की है जिसके बाद एप आधारित राइड सर्विस, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स को प्रतिबंधित इलाके में आवाजाही को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों को खाने-पीने की कोई कमी नहीं हो रही थी। मगर अब प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था के मद्देनजर इलाके में एप आधारित राइड सर्विस, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी होने के बाद तस्वीर कुछ अलग नजर आती हुई प्रतीत हो रही है।
ऐसा इसलिए क्योंकि खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने 'एक्स' पर पोस्ट शेयर प्रदर्शन स्थल पर खाना भिजवाने की अपील की है। सीजेपी ने खाने की मांग को लेकर एक्स पर लिखा ‘हमें प्रदर्शन स्थल पर खाने की जरूरत है। कृपया जंतर-मंतर के पास टॉलस्टॉय रोड वाली एंट्री प्वाइंट पर खाना भेजें। आपकी मदद की जरूरत है जो भी समर्थक योगदान देना चाहते हैं उनका स्वागत है।’
कपिल सिब्बल बोले - इतने निर्दयी न बनिए
जंतर-मंतर पर कथित तौर पर खाने की सप्लाई सीमित करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार से अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार इतनी भी निर्दयी न बनें। उन्होंने एक्स पर लिखा 'सरकार से अपील है कि वे इतनी भी निर्दयी न बनें और बच्चों तक खाना पहुंचने दें।
जंतर-मंतर पर डिलीवर हो रहा था खाना
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके प्रदर्शन के पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि प्रदर्शन स्थल पर खाने की कोई कमी नहीं है और हर कोई मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें प्रदर्शनकारी अलग-अलग तरह का लजीज खाना खाते नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें एप आधारित राइड सर्विस, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्रदर्शन स्थल पर खाना डिलीवर करते नजर आए।
जंतर-मंतर पर इंटरनेट बैन का टाइम फिर बढ़ाया गया
धरना स्थल के आसपास मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करने का आदेश भी है जिसे केंद्र सरकार द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को लगातार निर्देश देकर बढ़ाया जा रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद करने के आदेश को बढ़ाकर आज रात 12 बजे तक कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं जो कि गलत होती हैं।
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