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काम की बात: दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कल से शुरू हो रहे आवेदन, पोर्टल होगा लॉन्च; महिलाओं को हर महीने 2500 दिए जाएंगे

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली में पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। पोर्टल कल से शुरू होने जा रहा जिसके बाद महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।

Delhi Laxmi Yojana
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने हाल में 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। कैबनिट मंत्री आशीष सूद सूद ने कहा है कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का पोर्टल कल यानी 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने योजना का फायदा उठाने के लिए पात्रता के भी कुछ अहम शर्तों का जिक्र किया है।

सूद ने कहा 'कल हमारा पोर्टल चालू हो जाएगा। 21 से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। जो दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। और ढाई लाख रुपये तक की आय वाले अप्लाई कर सकते हैं।'

उन्होंने आगे कहा ‘ये टैक्सपेयर्स का पैसा है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए खर्च होना चाहिए। जो सरकार का पैसा है टैक्सपेयर्स का पैसा है वो व्यसनों में इस्तेमाल न हो इसकी चिंता सरकार ने की है। वो पैसा बहन, बेटी माताओं के सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल हो। उसके हाथ खर्चे के लिए अपने बहू को बेटे को शगुन देने के लिए इस्तेमाल हो। व्यसनों में बीड़ी गुटखा शराब में पैसों को दुरुपयोग न हो जाए। धीरे-धीरे इसके दायरा को बढ़ाया जाएगा। पहले हफ्ते दस दिन में जो अड़चन आएंगी उसे दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।’

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डीबीटी के जरिए पैसा सीधे खाते में आएगा

आपको बता दें कि पात्र महिलाओं को यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के तीन बच्चे हैं और जो ऐसे परिवारों से आती हैं, जिनकी सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

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कितनी महिलाओं को फायदा पहुंचने की उम्मीद?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे दिल्ली की 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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चुनावी वादा पूरा

दिल्ली की सत्ता में करीब 27 साल बाद लौटी बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 'हर गरीब महिला को प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देने' का वादा किया था। रेखा सरकार अब अपने इस चुनावी वादे को पूरा करने में जुट गई है।

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