हिंदुओं से माफी मांगिए; भाजपा का झंडा लेकर नाचते 'हनुमान' को देख भड़के अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक रोड शो के दौरान एक शख्स हनुमान की वेशभूषा में भाजपा का झंडा पकड़े जमकर थिरकता नजर आ रहा है। केजरीवाल ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच केजरीवाल ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स हनुमान की वेशभूषा में भाजपा का झंडा लेकर नाचता नजर आ रहा है।
केजरीवाल ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इसके लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा ‘जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में बाहर से आने वाले आतताइयों ने भी नहीं किया। जितना आप लोगों ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक हैं। ये वीडियो देखिए। ये क्या कर रहे हैं आप। शर्म आती है आपको? माफी मांगिए पूरे हिंदू समाज से।’
नितिन नबीन के एक रोड शो के दौरान
केजरीवाल ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एक रोड शो करते नजर आ रहे हैं। उनके वाहन के ठीक आगे एक शख्स हनुमान की वेशभूषा में जमकर थिरकता नजर आ रहा है। इस दौरान उसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है।
विचारधारा में क्या अंतर? केजरीवाल ने किया स्पष्ट
अरविंद केजरीवाल ने 4 जुलाई को गोवा के पणजी में स्थित ऐतिहासिक मारुति मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए थे। केजरीवाल ने एक अन्य एक्स पोस्ट में मंदिर दर्शन की तस्वीर और भाजपा का झंडा लेकर हनुमान की वेशभूषा में नाचते शख्स का वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी और भाजपा की विचारधारा के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ‘ये दोनों तस्वीरें हिंदू आस्था के प्रति दो विचारधाराओं की प्रतीक हैं। हमारी विचारधारा - हम भगवान राम और हनुमान जी के भक्त हैं और उनमे हमारी श्रद्धा और आस्था है। हम उन्हें पूजते हैं, उनके सामने सर झुकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इनकी विचारधारा - ये लोग हनुमान जी और रामचन्द्र जी को भगवान ही नहीं मानते। इनके किए राम और हनुमान सत्ता और पैसा पाने का ज़रिया हैं। इन्हें भगवान का अपमान करने में कोई संकोच नहीं होता।’
नितिन नबीन से पूछा- आप कौन?
केजरीवाल ने नितिन नबीन के एक बयान पर भी पलटवार किया। भाजपा अध्यक्ष ने हिंदू धर्म को लेकर केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं पर लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कि 'आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिएगा कि लोग आपके सांझे में आ जाएंगे। क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं, तो आप लोग मौन रहते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने विरासत को संजोया है, इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां तक दी हैं।'
केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर भाजपा अध्यक्ष के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, 'आप कौन हैं?'
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