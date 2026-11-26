दिल्ली के पार्क में फिर रेप, DDA के सुरक्षा दावों पर उठे सवाल; CCTV और गश्त के दावे हवा
दस वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद डीडीए पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तीन महीने के अंदर पार्क के अंदर रेप का यह दूसरा मामला है।
उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भरत नगर इलाके में स्थित डीडीए के अधीनस्थ इस्माइल खां वाला बाग पार्क में दस वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। मंगलवार को घटी इस घटना के बाद डीडीए के पार्कों में फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। इससे पहले सितंबर महीने में दक्षिणी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी।
इसके बाद डीडीए प्रशासन ने दो अक्तूबर को अपने कुल 736 पार्कों की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें से सिर्फ 16 पार्कों में से लगभग दो फीसदी पार्कों में ही सीसीटीवी कैमरे लगने की सूचना सामने आई थी। इस सुरक्षा ऑडिट में इन सभी 736 पार्कों को तीन श्रेणी में बांटा गया था। जिसमें 190 पार्कों को गंभीर खतरे की श्रेणी में, 258 पार्कों को मध्यम श्रेणी में और 288 पार्कों को कम खतरे की श्रेणी में रखा गया था। अब एक बार फिर से डीडीए के पार्क में तीन महीने में दूसरी बार इस तरह की घटना ने डीडीए प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
डीडीए प्रशासन ने नहीं लिया कोई सबक: आरडब्ल्यूए
दिल्ली के विभिन्न आरडब्ल्यूए संगठनों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि डीडीए प्रशासन ने आस्था कुंज पार्क में घटी घटना से कोई सबक नहीं लिया है। डीडीए के 99 फीसदी पार्कों में किसी भी तरह से कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। इन सभी पार्कों में उचित लाइटों की व्यवस्था भी नहीं है। डीडीए की पार्कों की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट के भी कोई मायने नहीं रह गए हैं। डीडीए की अपनी सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया कि 399 पार्कों में से पहचाने गए 233 पार्कों में मरम्मत और गायब ग्रिल से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया प्रवेश से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए 163 पार्कों की पहचान की गई है। जहां बिना लॉक वाले गेटों को लॉक वाले गेट में बदला जा रहा है। 115 पार्कों में सुरक्षा संबंधी जानकारी वाले बोर्ड लगाए गए हैं। 245 पार्कों में रात के समय पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है।
पार्क में चौबीसों घंटे छह सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं: डीडीए
डीडीए प्रशासन ने इस घटना के संबंध में गुरुवार शाम को बयान जारी किया। इस संबंध में डीडीए प्रशासन ने कहा कि इस्माइल खान वाला बाग पार्क में डीडीए द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की कथित घटना को देखते ही तुरंत और सक्रिय रूप से कार्रवाई की। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। जिससे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 22.80 एकड़ में फैले इस पार्क में डीडीए ने पहले से ही सुरक्षा के जरूरी इंतजाम कर रखे हैं। इनमें 47 चालू लाइटें, बाउंड्री वॉल, आने-जाने के गेट, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जागरूकता बोर्ड शामिल हैं। इसके अलावा, यहां चौबीसों घंटे छह सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। जिनमें से हर शिफ्ट में दो गार्ड मौजूद होते हैं।
डीडीए के पार्कों में सुरक्षा के इन दावों पर लोगों ने उठाए सवाल
- डीडीए पार्कों में लाइटिंग, बाउंड्री वॉल, फेंसिंग और निगरानी की पहचान की गई।
- पार्क के अंधेरे और संवेदनशील हिस्सों में अतिरिक्त रोशन और प्रकाश की व्यवस्था के निर्देश दिए गए।
- पार्कों के मुख्य प्रवेश द्वारों और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- पार्क के संवेदनशील हिस्सों, प्रवेश द्वारों और कम रोशनी वाली सुनसान स्थानों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- रात के समय डीडीए पार्कों में पुलिस सुरक्षा को लेकर गश्त लगाएगी।
- पार्कों के आसपास महिला पुलिस की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- अधिकतम गेट वाले पार्कों में देर शाम और अंधेरा होने के बाद कुछ ही गेट से ही प्रवेश की व्यवस्था की गई।
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