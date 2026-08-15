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आनंद विहार, कश्मीरी गेट और सराय काले खां बनेंगे मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, यात्रियों के लिए कैसे फायदेमंद?

By Mohit
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता
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योजना के तहत आनंद विहार-कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन-सराय काले खां रोड क्षेत्र को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके जरिए एक ही जगह परिवहन साधनों को जोड़ा जा सकता है।

Delhi
मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर विकसित होंगे आनंद विहार, कश्मीरी गेट और सराय काले खां।

राजधानी में नए मास्टर प्लान में एक ही क्षेत्र में कई तरह की यातायात सेवाएं देने के लिए मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) बनाने का प्रस्ताव है। मेट्रो, बस, रेलवे और दूसरी सुविधाएं एक-दूसरे के पास उपलब्ध होंगी। इसमें आनंद विहार-कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन-सराय काले खां रोड स्ट्रेच समेत तीन जगहों को मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित करने की योजना है। इनमें रेल, मेट्रो, बस और बिना मोटर वाले ट्रांसपोर्ट को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिससे 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' को बेहतर बनाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक अधिक भीड़-भाड़ वाले ट्रांजिट नोड्स को 'मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब' के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहां एक ही जगह पर यातायात के कई साधन मौजूद होंगे। इसके लिए सभी संबंधित ट्रांजिट एजेंसियां मिलकर व्यापक योजनाएं तैयार करेंगी।

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यात्रियों के लिए कैसे फायदेमंद?

ड्राफ्ट के अनुसार संबंधित ट्रांजिट एजेंसियां ​​ऐसे प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए मिलकर योजनाएं बनाएंगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेल, मेट्रो, नमो भारत, बस अड्डा, ऑटो-टैक्सी सेवा आदि परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। ऐसे में इन्हें एक बेहतर तरीके से जोड़कर ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा ताकि यात्रियों के लिए आना-जाना आसान बन सके। इसके साथ ही प्रत्येक परिवहन साधन तक पहुंचने के लिए उन्हें भटकना न पड़े। इसी तरह कश्मीरी गेट में भी मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा एवं ऑटो-टैक्सी सेवा उपलब्ध है। लेकिन यह आपस में जुड़े नहीं हुए हैं। नए मास्टर प्लान के तहत इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा ताकि यात्री एक परिवहन से दूसरे परिवहन साधन तक जाने के लिए सड़क पर न उतरें।

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एक ही जगह परिवहन साधनों को जोड़ा जा सकता है

सूत्रों ने बताया कि एजेंसियां ​जमीन को मिला सकती हैं और एक ही बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स में कई तरह के परिवहन साधनों को जोड़ सकती हैं।जिन मामलों में जमीन के अलग-अलग टुकड़े रेलवे ट्रैक या सड़कों जैसी चीजों से बंटे हों, वहां कानूनी मंजूरी मिलने पर स्काई-वॉक और सब-वे जैसे सुविधा का इस्तेमाल किया जाएगा।

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