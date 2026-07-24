जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट के बीच DU के बाद अब JNU प्रशासन की छात्रों को ‘सीधी चेतावनी’; क्या करने पर रोक?
दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब जवाहर लाल यूनिवर्सिटी ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच अहम एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी छात्रों के साथ-साथ फैकल्टी सदस्यों के लिए भी लागू की गई है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के बाद अब जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) ने भी छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि अगर निर्देशों की अनदेखी करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेएनयू प्रशासन की ओर से एडवाइजरी में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें और उल्लंघन करने पर यूनिवर्सिटी की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।
जेएनयू ने और क्या-क्या अपील की?
एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, आपसे आग्रह किया जाता है कि आप ई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाली सभाओं में हिस्सा लेने या इकट्ठा होने से बचें। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि शैक्षणिक जिम्मेदारी के साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर व्यवहार बनाए रखें।
डीयू ने भी जारी की एडवाइजरी
जेएनयू से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी इस तरह की एडवाइजरी जारी की थी। डीयू ने एक्स पर पोस्ट कर एडवाइजरी में बताया था कि ‘छात्रों फैकल्टी सदस्यों से विरोध-प्रदर्शन(जिन पर भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कड़े नियम लागू हैं) से दूर रहने और सोशल मीडिया पर संयम बरतने की अपील की गई थी। एडवाइजरी में छात्रों से कहा गया था कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह की गैर-कानूनी सभा और प्रदर्शन को लेकर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऐसी गतिविधियों से छात्रों की सुरक्षा को गंभीर खतरा और उनके एजुकेशन और करियर के अवसरों पर भी बुरा असर पड़ सकता है।’
आज देशव्यापी प्रदर्शन
आपको बता दें जेएनयू की ओर से ये एडवाइजरी ऐसे समय पर आई है जब कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई यानी आज देशभर के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने इस अभियान का नारा 'हर जिला, एक दिन, एक मांग' रखा है। पार्टी ने बड़ी संख्या में छात्रों और आम नागरिकों को इस प्रदर्शन से जुड़ने की अपील की है।
क्या मांग कर रहे प्रदर्शनकारी?
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ने गुरुवार को अपना अनशन तोड़ दिया। वे 26 दिनों से लगातार अनशन पर थे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है।
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