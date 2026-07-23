कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को मिली NSA के तहत गिरफ्तारी की ‘स्पेशल’ पावर?
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तारी करने की शक्तियां मिली हैं। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस ने इसपर क्या कहा है।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उन खबरों को पूरी तरह खारिज किया जिसमें दावा किया गया जा रहा था कि जंतर-मंतर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत अतिरिक्त शक्तियां (लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत) दी गई हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से इसपर आधिकारिक बयान जारी किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हमें जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक जानकारियां शेयर की जा रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसएस के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दी गई हैं। हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि एनएसए के तहत हर तीन महीने में शक्तियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है जो कि एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।'
बयान में और क्या-क्या कहा गया?
आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि 'मौजूदा नवीनीकरण का आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया जिसकी समय अवधि 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टू बर 2026 है यानी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से काफी पहले। हाल में जारी विरोध प्रदर्शन के संबंध में कोई विशेष आवेदन और आदेश जारी नहीं किया गया है। नवीनीकरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।
पुलिस ने यह भी साफ किया कि कुछ सोशल मीडिया पर अधिसूचना की गलत विवेचना की गई है और यह भ्रम पैदा करती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना पर यकीन न करें और साथ ही किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए आधिकारिक सोर्स पर जाएं।
क्या है एनएसए?
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) 1980 के तहत अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बनता है तो उसे एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली में उपराज्यपाल समय-समय पर सीमित अवधि के लिए पुलिस कमिश्नर को यह शक्तियां देते हैं।
क्या मांग कर रहे प्रदर्शकारी?
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है।
सरकार बातचीत को तैयार: जितेंद्र सिंह
इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करने चाहे हम तैयार हैं। आंदोलन के विषय को लेकर और साथ-साथ अन्य विषयों को लेकर भी। बातचीत जेपी नड्डा के ऑफिस या आवास पर हो सकती है। धीरे-धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। छात्र बंधु और इनके प्रतनिधियों से बातचीत और चर्चा करने के लिए कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक चार बार हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है
लेखक के बारे मेंMohit
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