Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को मिली NSA के तहत गिरफ्तारी की ‘स्पेशल’ पावर?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तारी करने की शक्तियां मिली हैं। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस ने इसपर क्या कहा है।

कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को मिली NSA के तहत गिरफ्तारी की ‘स्पेशल’ पावर?

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उन खबरों को पूरी तरह खारिज किया जिसमें दावा किया गया जा रहा था कि जंतर-मंतर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत अतिरिक्त शक्तियां (लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत) दी गई हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से इसपर आधिकारिक बयान जारी किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हमें जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक जानकारियां शेयर की जा रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसएस के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दी गई हैं। हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि एनएसए के तहत हर तीन महीने में शक्तियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है जो कि एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।'

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी ने जिन्हें लगाया था गले, उस शख्स ने तुड़वाया दीपके का अनशन

बयान में और क्या-क्या कहा गया?

आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि 'मौजूदा नवीनीकरण का आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया जिसकी समय अवधि 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टू बर 2026 है यानी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से काफी पहले। हाल में जारी विरोध प्रदर्शन के संबंध में कोई विशेष आवेदन और आदेश जारी नहीं किया गया है। नवीनीकरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।

पुलिस ने यह भी साफ किया कि कुछ सोशल मीडिया पर अधिसूचना की गलत विवेचना की गई है और यह भ्रम पैदा करती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना पर यकीन न करें और साथ ही किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए आधिकारिक सोर्स पर जाएं।

ये भी पढ़ें:'चादर से ढककर उनके'... सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन उठाया तो भड़के केजरीवाल

क्या है एनएसए?

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) 1980 के तहत अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बनता है तो उसे एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली में उपराज्यपाल समय-समय पर सीमित अवधि के लिए पुलिस कमिश्नर को यह शक्तियां देते हैं।

क्या मांग कर रहे प्रदर्शकारी?

कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है।

ये भी पढ़ें:'सरकार पर रखें भरोसा'… शिखर धवन की नसीहत पर बुरी तरह भड़की CJP, जमकर सुनाया

सरकार बातचीत को तैयार: जितेंद्र सिंह

इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करने चाहे हम तैयार हैं। आंदोलन के विषय को लेकर और साथ-साथ अन्य विषयों को लेकर भी। बातचीत जेपी नड्डा के ऑफिस या आवास पर हो सकती है। धीरे-धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। छात्र बंधु और इनके प्रतनिधियों से बातचीत और चर्चा करने के लिए कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक चार बार हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
CJP Protest Cockroach Janta Party

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।