धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच एक और पेपर लीक, अरविंद केजरीवाल का फूटा गुस्सा; PM मोदी को घेरा
वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक का मामला सामने आया है जिसके बाद दो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच एक और पेपर लीक पर पीएम मोदी को घेरा है।
Uttarakhand Technical University Paper Leak: नीट समेत हाल के दिनों में हुए पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस बीच अब एक पेपर लीक का ताजा मामला सामने आया है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी (UTU) का पेपर लीक हो गया है जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दो परीक्षाएं 'मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट आफ थिंग्स' और 'इलैक्ट्रोमेगनेटिक फील्ड थ्योरी' की सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द कर दिया। वहीं पेपर लीक की सूचना मिलते ही छात्रों में भारी आक्रोश है। इस फैसले का असर यूनिवर्सिटी से जुड़े 12 संस्थानों के छात्रों पर पड़ा है।
केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरा
देशभर में पेपर लीक के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेपर लीक के मामले पर घेरने की कोशिश की है। केजरीवाल ने एक्स हैंडल पर लिखा ‘अब उत्तराखंड में पेपर लीक हो गए। प्रधानमंत्री जी ये कब रुकेंगे?’
कैसे लीक हुआ पेपर?
उत्तराखंड पुलिस ने पेपर लीक के मामले में शामिल यूनिवर्सिटी के एक 40 वर्षीय प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर व्हट्सएप के जरिए पेपर लीक किया। आरोपी की पहचान आशीष कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीके पटेल की ओर से जारी आदेश में यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया है कि यूनिवर्सिटी की ओर से जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि पेपर सेटर ने कथित तौर पर प्रश्न पत्र को परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को संस्थान के इंटरनल पोर्टल और व्हट्सएप के जरिए शेयर किए गए।
विपक्ष ने की मंत्री के इस्तीफे की मांग
विपक्षी दल कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने और राज्य के शिक्षा मंत्री मंत्री धनसिंह रावत से इस्तीफा लेने की मांग की है।
20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है।
दीपके ने दी है खुली चेतावनी
पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बात सिर्फ प्रधान के इस्तीफे तक ही नहीं रहेगी प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा भी मांग जाएगा।
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