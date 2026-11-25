संयुक्त राष्ट्र के विकास संवाद का हिस्सा बना अक्षय पात्र
अक्षय पात्र फाउंडेशन ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के पैलेस ऑफ नेशंस में आयोजित ‘डेवलपमेंट डायलॉग्स’ में भाग लिया। इस दौरान फाउंडेशन ने ‘रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिजाइन: प्रॉमिसिंग बिजनेस प्रैक्टिसेज’ विषय पर आयोजित…
नई दिल्ली। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के पैलेस ऑफ नेशंस में आयोजित ‘डेवलपमेंट डायलॉग्स’ में भाग लिया। इस दौरान फाउंडेशन ने ‘रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिजाइन: प्रॉमिसिंग बिजनेस प्रैक्टिसेज’ विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस कार्यक्रम की मेजबानी विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक प्रो. सूर्या देवा ने की। यह चर्चा संयुक्त राष्ट्र के बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स फोरम के अवसर पर आयोजित की गई।
पैनल चर्चा में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक (रणनीति एवं अंतरराष्ट्रीय मामले) नवीन नीरद दास ने कहा कि स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना एक सुनियोजित सामाजिक पहल है। इससे बच्चों को पोषण सुरक्षा मिलने के साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन पिछले 26 वर्षों से केंद्र सरकार की पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र एक सफल और समय की कसौटी पर खरा उतरा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल है, जिसमें सरकार, गैर-लाभकारी और लाभकारी क्षेत्र मिलकर भूख की समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। प्रत्येक बच्चे को दिया गया भोजन एक टिकाऊ भविष्य में निवेश है।
दास ने कहा कि ऐसे व्यावसायिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो मानवाधिकारों और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को अपने कामकाज का हिस्सा बनाते हुए लाभप्रदता भी बनाए रखते हैं। इससे अन्य संस्थानों को भी जिम्मेदार और टिकाऊ कार्यप्रणाली अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।
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