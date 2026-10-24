'देख लेंगे कौन बचाएगा...'; नेहा बोरा को पुलिस स्टेशन के बाहर धमकी? VIDEO शेयर कर सुनाई आपबीती
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा है कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें 50-60 गुंडों ने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा शनिवार को हाई कोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) के सामने पेश होने मंदिर मार्ग थाने पहुंचीं। सुनवाई के बाद नेहा बोरा ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर यह दावा किया है कि जब वे थाने के बाहर पहुंचीं थीं तो वहां 50-60 गुंडे मौजूद थे और उन्हें धमकी दी गई।
नेहा ने वीडियो में अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा ‘आज 24 अक्टू बर को मुझे एसईएम कोर्ट में सुनवाई के लिए मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचना था। मैं समय से पुलिस स्टेशन पहुंच ही रही होती हूं कि 100 मीटर दूर से मुझे समझ में आता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर 50-60 गुंडे खड़े हुए हैं जो स्पीकर पर जोर-जोर से ऐलान कर रहे हैं कि नेहा बोरा अगर आज यहां आती हैं तो उनको फिर हमसे देख लेंगे की कौन बचाएगा। ये धमकी दी जा रही होती है। नेहा बोरा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे होते हैं।’
और क्या-क्या बोलीं नेहा बोरा?
आइसा अध्यक्ष वीडियो में आगे कहती हैं ‘हम यह पूछना चाहते हैं शांति भंग करना कहते किसे हैं? एक पुलिस स्टेशन के बाहर 50-60 गुंडों की भीड़ खड़ी होती है और पुलिस उन्हें हटाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेती। वे शांति भंग करना नहीं माना जाता है लेकिन वही जब आम लोग सड़कों पर नारे लगाते हैं ये कहते हुए कि ज्ञानेश कुमार (मुख्य चुनाव आयुक्त) के खिलाफ जांच होनी चाहिए, एसआईआर (मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण) को रोकना होगा तो वो शांति भंग करना माना जाता है। क्या शांति यही है जिसे हम बरकरार रखना है?’
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नेहा बोरा के वकील को संबंधित दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उनके वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टू बर को तय की गई है।
पीस बॉन्ड भरने से इनकार कर रहीं
आपको बता दें कि नेहा बोरा ने एसईएम के समक्ष पीस बॉन्ड भरने से इनकार किया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बोरा को राजधानी में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में शामिल होने के दौरान हिरासत में ले लिया था। इस दौरान उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नेहा ने नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती थी जहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बाद वे आज मंदिर मार्ग थाने में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुईं।
विरोध प्रर्दशनों का हिस्सा
नेहा बोरा हाल में राजधानी में अलग-अलग विरोध प्रदर्शन में शामिल रही हैं। ये प्रदर्शन एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर सीईसी कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए हैं।
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