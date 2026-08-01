PM मोदी के लिए अपशब्द कहने वाली रुचिका के बचाव में नेहा बोरा, बोलीं- रेप की धमकियां मिलीं; एक साजिश का भी किया जिक्र
रुचिका सिंह ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे थे जिसके बाद अब नेहा बोरा उनके समर्थन में खड़ी हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे के जरिए असल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है।
जंतर-मंतर पर हाल में 23 दिनों तक अनशन पर बैठने वाली ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने एकबार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेहा ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार के खिलाफ अपशब्द और तीखी आलोचना की निंदा करने से इनकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर फोकस करके 20 जुलाई के ‘संसद मार्च’ के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है।
नेहा ने कहा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा को लेकर चल रहे विवाद का इस्तेमाल संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन को लेकर सरकार की जवाबदेही को कमजोर करने के लिए हो रहा है।
रुचिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज
दरअसल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों की अमर्यादित भाषा पर राजनीतिक चर्चा शुरू हुई है और पुलिस ने कुछ प्रर्शनकारियों पर एक्शन भी लिया है। ऐसी ही एक प्रदर्शनकारी 15 वर्षीय रुचिका सिंह भी है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जिसके बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हुई हैं।
नेहा ने नेताओं के शब्दों पर जताई आपत्ति
इसी मुद्दे पर छात्र नेता नेहा बोरा ने कहा कि 'आपको अपशब्दों का इस्तेमाल इतना बुरा लगता है लेकिन आप तब कहां थे जब धर्मेंद्र प्रधान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को 'आतंकवादी' कहा था? क्या आपने उनपर एफआईआर दर्ज करवाई? जब नितिन नबीन ने हमें वायरस कहा था, क्या किसी ने एफआईआर दर्ज की?'
नेहा के मुताबिक, भाषा नहीं बल्कि बात प्रदर्शनकारियों को लगीं चोटों पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा 'सबसे पहले तो जो लोग चाहते हैं कि हम अपमान की निंदा करें तो मैं माफी चाहती हूं। हम आपके इस गेम को नहीं खेल सकते। आप यह गेम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि अमित शाह से जवाबदेही मांग रहे हैं। हम पुलिस कमिश्नर से जवाब मांग रहे हैं। आपको लगता है कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल एक छोटा मुद्दा है और रुचिका का दिया गया बयान बड़ा मुद्दा है।'
नेहा बोरा ने पूछा ‘हम अब भी जवाब मांग रहे हैं। आपने 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया? सुरक्षाकर्मियों को पैलेट गन क्यों दी गईं? कील लगी लाठियों का इस्तेमाल क्यों किया गया?’
नेताओं के कमेंट की उस तरह जांच क्यों नहीं? नेहा ने पूछा
छात्र नेता ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि प्रदर्शनाकरियों के खिलाफ नेताओं द्वारा किए गए कमेंट की उस तरह से जांच क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा 'जब आपके लोग संसद से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जब आरएसएस का कोई विचारक कहता है कि 'जंतर-मंतर पर ऐसी लड़कियां प्रदर्शन कर रही थीं जिन्हें रेप पसंद हैं' तो आपको यह गलत नहीं लगता।'
नेहा ने आरोप लगाया कि विवाद के बाद उन्हें और रुचिका सिंह को सोशल मीडिया पर कई रेप की धमकियां मिली हैं। लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। रुचिका के खिलाफ 6 एफआईआर हुई हैं और रेप की धमकियां मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में लड़कियों को इसी तरह निशाना बनाया जा रहा है।'
जाति और धर्म के जरिए आंदोलन कमजोर किया जा रहा?
उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर आंदोलन को कमजोर करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। समाज में पहले से मौजूद जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बंटवारा पहले से है और अब दमन के जरिए दोहराया जा रहा है ताकि आंदोलन की एकता को खत्म किया जा सके। मुद्दा ये नहीं है कि किसी ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया या नहीं। मुद्दा तो यह है कि क्या शांतिपूर्ण विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और आंसू गैस से हमला किया जा सकता है।'
20 जुलाई को पुलिस ने किया था लाठीचार्ज
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को संसद मार्च किया था। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस पर आरोप है कि इस दौरान पैलेट गन किया इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है जबकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि पुलिसकर्मियों ने कानून के दायरे में रहकर काम किया।
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