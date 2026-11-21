बीते 10 साल की तुलना में इस साल हवा बेहतर; दिल्ली के प्रदूषण पर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली के प्रदूषण पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बीते 10 साल की तुलना में इस साल हवा बेहतर हुई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा जमीनी स्तर पर सख्ती करने के कारण हुआ है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी की हवा पिछले 10 साल की तुलना में सुधार हुआ है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में कड़े नियमों को लागू किया गया है और उनका सख्ती के पालन भी हो रहा है।
सीएम ने शनिवार को कमला नेहरू कॉलेज के एक समारोह में छात्रओं को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि 'पिछले 10 साल की तुलना में इस साल एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बेहतर हुआ है और दिल्लीवासियों को इस बार राहत महसूस हो रही है जो कि दिल्ली के लिए उपलब्धि है। ऐसा सख्ती बरतने से हुआ है, हमारी सरकार ने वो नियम और पॉलिसी जमीनी स्तर पर लागू कीं जिनके असल में जरूरत थी।'
छात्रों को दी सौगात
सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान कमला नेहरू कॉलेज में 'वंदे मातरम अकादमिक भवन' का उद्घाटन किया और साथ ही डीटीसी की दो नए रूटों पर यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल (यू-स्पेशल) बस सेवाओं की भी शुरुआत की। सीएम ने इस दौरान बताया कि बस सेवाओं के जरिए कमला नेहरू और गार्गी कॉलेज की छात्राओं को लक्ष्मी नगर और ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशनों से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।
दिल्ली में कितना एक्यूआई दर्ज किया गया?
आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार को हवा 265 एक्यूआई के साथ 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। पिछले तीन दिनों में शहर के एक्यूआई में सुधार हुआ है। 19 नवंबर को एक्यूआई 280 दर्ज किया गया था तो 20 नवंबर को 270 दर्ज किया गया था और अब यह शनिवार को और घटकर 265 पर आ गया है।
अलग-अलग पाबंदियां लगाई जाती हैं
दिल्ली में एक्यूआई बढ़ने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के अलग-अलग चरण की पाबंदियां लागू की जाती हैं। इसके अलावा अलग-अलग विभाग शहर में अपने स्तर पर भी जुटे होते हैं। हालांकि एयर क्वालिटी में सुधार मौसम पर भी निर्भर करता है। बारिश होने के बाद एयर क्वालिटी में काफी सुधार देखने को मिलता है। 14 नवंबर को दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी के बाद एक्यूआई अचानक काफी नीचे आ गया था। यह रविवार (15 नवंबर) को दोपहर 2 बजे 111 के स्तर पर दर्ज किया गया था।
दिल्ली में कृत्रिम बारिश के ट्रायल की संभावना
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आने वाले दिनों में दिल्ली में क्लाउड-सीडिंग (कृत्रिम बारिश) का एक और ट्रायल करवाने की जानकारी भी हाल में सामने आई थी। पीटीआई के मुताबिक, यह ट्रायल आईआईटी कानपुर की मदद से किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में 28 अक्टूबर 2025 को ट्रायल किए गए थे हालांकि इनके जरिए बारिश नहीं हुई थी।
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