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काम की बात: AIIMS में 12 घंटे मिलेगी सस्ती थाली, सरकार ने 'अटल कैंटीन' के लिए निकाला टेंडर

Apr 23, 2026 05:19 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने एम्स में 29.74 लाख रुपये की लागत से अटल कैंटीन के निर्माण के लिए एक टेंडर जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा दी गई है।

AIIMS में 12 घंटे मिलेगी सस्ती थाली, सरकार ने 'अटल कैंटीन' के लिए निकाला टेंडर

दिल्ली सरकार ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एम्स) में 12 घंटे चलने वाली अटल कैंटीन शुरू करने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। कैंटीन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी। मौजूदा समय में यहां सिर्फ लंच और डिनर की ही व्यवस्था है। अगर लगातार 12 घंटे तक कैंटीन खुलेगी तो यहां आने वाले मरीजों के परिजनों और मरीज से मिलने आने वालों को खाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना होगा।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने एम्स में 29.74 लाख रुपये की लागत से अटल कैंटीन के निर्माण के लिए एक टेंडर जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा दी गई है।

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कैंटीन लगातार 12 घंटे चालू रहेगी

उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन के मौजूदा मॉडल के विपरीत, जहां भोजन दो निश्चित समय-सीमाओं में परोसा जाता है, दोपहर का खाना सुबह 11.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात का खाना शाम 6.30 बजे से रात 9 बजे तक। मगर एम्स से जुड़ी अटल कैंटीन लगातार 12 घंटे चालू रहेगी।

अधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य उन मरीजों के परिवार और अटेंडेंट की जरूरतों को पूरा करना है जो अक्सर लंबे समय तक अस्पतालों में रहते हैं और उन्हें पूरे दिन किफायती भोजन की जरूरत होती है।

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40 अतिरिक्त कैंटीन खोलने की योजना

मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में अटल कैंटीन योजना को लागू करने के लिए 104 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। सरकारी अस्पतालों के पास लगभग 40 अतिरिक्त कैंटीन खोलने की योजना है। अस्पतालों से जुड़ी प्रस्तावित कैंटीन लगातार 12 घंटे खुली रहेंगी। अटल कैंटीन की शुरुआत पिछले साल 25 दिसंबर को बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर की थी।

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कीमत 5 रुपये प्रति प्लेट

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहद ही किफायती कीमत पर खाना उपलब्ध करवाया जाता है। अटल कैंटीन में खान में चपाती, चावल, सब्जी और अचार सहित पौष्टिक भोजन दिया जाता है जिसकी कीमत 5 रुपये प्रति प्लेट है। दिल्ली सरकार ने 19 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में 25 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया था। यह योजना शहरी गरीबों, मजदूरों और अन्य वंचित वर्गों को किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के अभियान का हिस्सा है।

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