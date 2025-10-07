‘इमर्जिंग टेक कॉन्फ्रेंस 2025’ में एआई और साइबर सुरक्षा पर चर्चा

विजन एआई इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने नवाचार, अनुसंधान एकीकरण और तकनीकी प्रगति के नैतिक आयामों पर ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए सहयोगी मंच के रूप में काम किया।

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां राष्ट्रों के नवाचार, शासन और विकास करने के तरीकों को फिर से परिभाषित कर रही हैं। ये सभी क्षेत्र मिलकर एक नए डिजिटल युग की रीढ़ बन रहे हैं—जो अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार दे रहे हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार कर रहे हैं, और समावेशी व सतत विकास के अवसरों का विस्तार कर रहे हैं।

इन प्रौद्योगिकियों पर संवाद को आगे बढ़ाने के लिए 5 अक्तूबर को आईआईटी दिल्ली के डोगरा हॉल में इमर्जिंग टेक कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन ने सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के विशेषज्ञों को एक साथ लाया ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रौद्योगिकी भारत के नवाचार इकोसिस्टम को कैसे मजबूत कर सकती है और शासन, शिक्षा और उद्यम में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान दे सकती है।

विजनआईएएस की तकनीकी सहायक कंपनी, विजन एआई इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने जिम्मेदार नवाचार, अनुसंधान एकीकरण और तकनीकी प्रगति के नैतिक आयामों पर ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में काम किया।

भविष्य को आकार देती प्रौद्योगिकी

सम्मेलन ने रेखांकित किया कि ये प्रौद्योगिकियां भारत के डिजिटल परिवर्तन का अभिन्न अंग कैसे बन रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा-संचालित शासन और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को सक्षम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षित कंप्यूटेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। ब्लॉकचेन पारदर्शिता और डिजिटल विश्वास को बढ़ावा दे रहा है।

साइबर सुरक्षा लचीलेपन को मजबूत कर रही है और महत्वपूर्ण प्रणालियों की रक्षा कर रही है।

जब नैतिक मानकों और ठोस नीतिगत ढांचों के साथ जोड़ा जाता है, तो इस तरह की प्रगति सतत विकास में तेजी ला सकती है और डिजिटल प्रणालियों में जनता के विश्वास को बढ़ा सकती है।

विचार-विमर्श और मुख्य विषय

सत्रों में एआई अपनाने और शासन, क्वांटम इनोवेशन, क्रिप्टोकरेंसी से परे ब्लॉकचेन, और साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने भारत की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कौशल विकास, डाटा संरक्षण और अकादमिक-उद्योग सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। मुख्य आकर्षण इमर्जिंग टेक हैकथॉन था, जहां इनोवेटर्स ने शासन, स्थिरता और उद्यम परिवर्तन में चुनौतियों का समाधान करने वाले एआई-आधारित समाधान प्रस्तुत किए।

जिम्मेदार प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना

विजन एआई इंडिया और विजन आईएएस के संस्थापक और निदेशक अजय कुमार सिंह का मानना है कि उभरती प्रौद्योगिकियों को समावेशी विकास और नैतिक प्रगति के साधन के रूप में काम करना चाहिए। उनका दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि नवाचार का वास्तविक मूल्य तब होता है जब वह ज्ञान को सामाजिक लाभ और राष्ट्रीय विकास से जोड़ता है।

विजन एआई इंडिया के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कमेन्द्र कुमार ने लगभग चार दशकों के वैश्विक आईसीटी अनुभव के साथ, मेंटरशिप और युवा भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार, विजनएआई इंडिया युवाओं और स्टार्टअप्स को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए, उभरती प्रौद्योगिकियों में परियोजनाओं और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए तत्पर है।

परिणाम और महत्व

सम्मेलन इस आम सहमति के साथ समाप्त हुआ कि प्रौद्योगिकी में भारत का वैश्विक नेतृत्व निरंतर अनुसंधान, नैतिक नवाचार और सहकारी भागीदारी पर निर्भर करेगा। प्रतिभागियों ने डिजिटल कौशल का विस्तार करने, स्टार्ट-अप का समर्थन करने और तकनीकी विकास के मूल में पारदर्शिता और विश्वास को स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इमर्जिंग टेक कॉन्फ्रेंस 2025 ने डिजिटल रूप से सशक्त भारत के निर्माण के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की।

विजनएआई इंडिया के बारे में