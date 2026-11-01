'वही हथकंडा अपनाया जो आपके बाप-दादा ने...', विपक्ष की महारैली में भाजपा पर गरजीं नेहा बोरा
AISA की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। छात्र नेता ने कहा है कि भाजपा ने भी वही हथकंडा अपनाया है जो कि कभी अंग्रेज अपनाते थे।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली में शामिल हुईं। नेहा बोरा ने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। छात्र नेता ने कहा कि भाजपा ने भी वही हथकंडा अपनाया जो अंग्रेजों ने अपनाया था।
नेहा बोरा ने रैली के दौरान मंच से अपने संबोधन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नेहा ने कहा ‘हिंदुस्तान में सब लोगों का समान दर्जा होगा और उस समान दर्जे को डिनोट करता है हम लोगों का एक वोट। जब आप उस वोट को हम से छीन लेते हैं और इसी देश में सेकेंड क्लास सिटीजन बना देते हैं और बाहरी घोषित कर देते हैं। इस देश के मुसलमानों, महिलाओं और इस देश के दलित, आदिवासियों और गरीब मजदूरों को बार-बार आप लाइनों में खड़ा करते हैं और उनसे सबूत मांगते हैं कि दो सबूत कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो। हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग जो सालों साल हिंदुस्तान का झंडा उठाने से इनकार करते रहे और अपने दफ्तरों में लगाने से इनकार करते रहे तो आप होते कौन हैं हिंदुस्तान की आवाम को ये पूछने वाले कि तुम अपनी नागरिकता साबित करो।’
अंग्रेजों का जिक्र कर भाजपा पर जमकर गरजीं
AISA की नेशनल प्रेसिडेंट ने अपने संबोधन में आगे कहा ‘आपने हिंदुस्तान की आवाम को झुकाने का आखिरकार वही हथकंडा अपनाया जो आपके बाप-दादा अंग्रेज अपनाते थे। आपके बाप दादा ने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों से पीस बॉन्ड साइन करवाकर के उनको जेल में भेजने का काम किया और आज भाजपा ने भी आम लोगों को इस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को पीस बॉन्ड साइन करने के लिए विवश करने की कोशिश की। उन्हें जेलों में भर दिया। और जो लोग तिरंगा लेकर के दिल्ली की सड़कों पर बाहर निकले उनके ऊपर लाठीचार्ज किया उनके कपड़े फाड़े। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया। ये आपके आरएसएस की और भाजपा की हिस्ट्री है जिसे आप इतने साल बाद भी दोहरा रहे हैं।’
रैली में शामिल हुए विपक्ष के दिग्गज
आपको बता दें कि इस महारैली में रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव,राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी याद और टीएमसी समेत अलग-अलग विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी संबोधित किया।
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