पत्नी से बात करने पर भड़का था आरोपी, MCD सफाईकर्मी की हत्या पर दिल्ली पुलिस का खुलासा
दिल्ली में रविवार सुबह एक सफाई कर्माचारी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और इस वारदात को अंजाम देने के पीछ के क्या वजह थी इसका भी खुलासा कर दिया है।
दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एमसीडी के कर्मचारी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही हत्या की क्या वजह थी इसका भी खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के साथ काम करने वाला गुलशन आरोपी की पत्नी की पत्नी से बात करता था मगर हत्या वाले दिन गुलशन वहां मौजूद नहीं था तो अनिल को मौत के घाट उतार दिया गया।
पूर्वी जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार ने बताया 'वैन (ऑटो-टिपर) का ड्राइवर गुलशन वो अक्सर आरोपी की पत्नी से बात करता था और साथ में उसने अनिल (मृतक) को भी देखा था। आरोपी ने अनिल से कहा था कि उसे (गुलशन) कहो कि मेरी पत्नी से बात न किया करे। इसने एक दो दिन पहले भी अपनी पत्नी को बात करते हुए पकड़ा था।'
गुलशन नहीं मिला तो अनिल की कर दी हत्या
राजीव कुमार ने आगे कहा 'आरोपी उसी गुस्से में चाकू लेकर आया और गुलशन तब वहां नहीं था और अनिल मौजूद था। इसके बाद अनिल पर इसने चाकू से वार किया। आरोपी पर 2009 का एक चाकू का केस है जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था।'
राजीव कुमार ने कहा 'आरोपी की पहचान निहाल के रूप में की गई है जो कि 52 साल का है और त्रिलोकपुरी का रहना वाला है। आरोपी की धर पकड़ के लिए काफी सारी टीमें लगाई गई थी और सोमवार को पकड़ लिया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था जिसके आधार पर मृतक की पहचान की गई। अनिल मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट नाम की कंपनी में काम करते थे।'
आपको बता दें कि सफाई कर्मी अनिल की सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर कल्याणपुरी में कचरा इकट्ठा करते समय चाकू गोदकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।
सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन
बता दें कि सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद सफाई कर्मचारियों और सफाई में इस्तेमाल होने वाली वैन (ऑटो-टिपर) के ड्राइवरों ने सोमवार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने रविवार को एलान किया था कि वे हत्या के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और साथ ही दिल्लीभर में ऑटो-टिपर बंद रखेंगे।
पुलिस और अर्धसैनिक बल रहा तैनात
इस दौरान कई कर्मचारी अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए जहां अनिल का शव रखा हुआ है। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी, मुआवजा और उसे काम पर रखने वाली प्राइवेट कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल अस्पताल के बाहर तैनात किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे और मांगें पूरी न होने तक परिवार को शव ले जाने नहीं दे रहे थे। स्त्री अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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