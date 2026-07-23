10 मिनट के सफर में लगा 1 घंटा तो भड़क उठे अभिजीत दीपके, बोले- जंतर-मंतर को वॉर जोन बना डाला
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी को चुप्पी तोड़ने में 34 दिन लग गए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान का अबतक इस्तीफा न होने पर नाराजगी जाहिर की है।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार को कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि सरकार अब भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान को बचाने में लगी हुई है। इसके साथ ही दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात कही है। दीपके ने इसके अलावा जंतर-मंतर पर लगाई पाबंदियों का भी जिक्र किया।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शकारियों को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए मंच से अपने संबोधन में दीपके ने कहा 'यहां पर न किसी के फोन चलते हैं न किसी के फोन आते हैं न हम इंटरनेट चला पा रहे हैं। इन्होंने एक तरह से जंतर-मंतर को वॉर जोन बना रखा है। इंडिया-पाकिस्तान का बॉर्डर लगा रखा है। 10 मिनट की दूरी पर मेरे दोस्त का घर है मैं वहां गया था और वहां से आने में मुझे एक घंटा लगा। इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स हर जगह जैमर्स लगा रखे हैं। अगर इतने ही मेहनत पेपर लीक को रोकने में लगा देते तो 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या नहीं होती। एनर्जी और दिमाग वहां लगाइए जहां जनता का भला हो। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। मतलब नरेंद्र मोदी पूरी दिल्ली को ठप करने के लिए तैयार हैं मगर धमेंद्र प्रधान को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा क्या मिलता है धमेंद्र प्रधान से आपको ऐसा क्या देते हैं धमेंद्र प्रधान आपको?'
आपको बता दें कि अभिजीत दीपके कुछ देर के लिए मंच से दूर हो गए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है ऐसे में कुछ घंटे आराम करने के लिए कहा था। वे आराम करने के बाद मंच पर लौटे थे। अभिजीत के संबोधन के मुताबिक, वे इस दौरान अपने दोस्त के घर गए थे जो कि 10 मिनट की दूरी पर ही है।
दीपके ने आगे कहा ‘हमारे प्रदर्शन को 34 दिन हो चुके हैं और जो प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ था। इस देश के प्रधानमंत्री को 34 दिन लगे इस प्रोटेस्ट को ट्वीट करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब सोनम वांगचुक अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठे और आज उनके अनशन का 26वां दिन है और उनका अनशन खत्म नहीं हुआ है।’
प्रदर्शनकारियों को ताली बजाने से क्यों किया मना?
अभिजीत दीपके की ये बात सुनकर प्रदर्शनकारी ताली बजने लगते हैं तो वे आगे कहते हैं ‘ताली मत बजाइए। ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक इंसान 26 दिन से भूखा है किसके लिए? ये ताली बजाने वाली बात नहीं शर्मनाक बात है कि ये सरकार 26 दिनों के बाद भी अभी तक धमेंद्र प्रधान को बचाने में लगी हुई है ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान में?’
सरकार बातचीत के लिए तैयार
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार की ओर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करने चाहे हम तैयार हैं। आंदोलन के विषय को लेकर और साथ-साथ अन्य विषयों को लेकर भी। बातचीत जेपी नड्डा के ऑफिस या आवास पर हो सकती है। धीरे-धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। छात्र बंधु और इनके प्रतनिधियों से बातचीत और चर्चा करने के लिए कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक चार बार हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है।
20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है।
गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में सोनम वांगचुक
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से शिफ्ट करके गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वांगचुक ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर बताया कि वे ठीक हैं और उनका वजन 11 किलोग्राम कम हो चुका है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।