वांगचुक के जंतर-मंतर से जाने के बाद थम नहीं रहे अभिजीत दीपके के आंसू, अब पूर्व आप नेता के सामने फूट-फूटकर रोए
सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर जाने के बाद से ही अभिजीत दीपके काफी भावुक हो गए हैं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व आप नेता के सामने भी वे मंच पर ही रोते नजर आए।
अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह जंतर-मंतर से जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आंदोलन के बीच अचानक आए इस मोड़ के बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और स्वराज इंडिया पार्टी के सह-संस्थापक योगेंद्र यादव जंतर-मंतर पहुंचे तो अभिजीत दीपके उनके सामने फूट-फूटकर रोते नजर आए। इस दौरान योगेंद्र यादव ने उन्हें संभाला। दीपके ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। वे खुद ही अनशन पर बैठ गए हैं।
पुलिस एक्शन को बताया गैर-कानूनी
जंतर-मंतर पहुंचे योगेंद्र यादव ने इस दौरान कहा कि ‘दिल्ली पुलिस ने जो हरकत की है वह कायराना, शर्मनाक और गैर-कानूनी है। कायराना और शर्मनाक इसलिए कि आप साफ चादर का पर्दा लगाकर के उस इंसान को घसीटते हुए लेकर जाते हैं और वह भी उसकी इच्छा के विरुद्ध। और गैर-कानूनी इसलिए क्योंकि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा था कि आप जबरदस्ती उनको लेकर जाइए। कोर्ट के आदेश में ये भी कहीं नहीं लिखा था कि आप उन्हें जबरन खाना खिलाइए। और किसी डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं लिखा था कि उनके वाइटल्स कम है। वाइटल्स जो कम है वह नरेंद्र मोदी जी के हैं और सरकार के हैं। सरकार जब-जब डरती है पुलिस को आगे करती है। मैं समझता हूं कि ये होना अपने आप में इस आंदोलन की जीत है। अब मामला शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा बल्कि अब तो युवाओं ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है।’
अनशन शुरू करते हुए भी रो पड़े थे
अभिजीत दीपके इससे पहले अनशन शुरू करते ही अचानक मंच पर ही बेहद भावुक हो गए और अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर फूट-फूट कर रोने लगे थे। इस दौरान उनके आस-पास मौजूद साथियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं अब मंच पर सोनम वांगचुक की तस्वीर रख दी गई है।
पीएम की इस्तीफे की मांग
अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि अब वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे। दीपके ने कहा है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक को हटाने से आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा और 20 जुलाई को यहीं से संसद तक मार्च निकाला जाएगा। दीपके ने आरोप लगाया कि वांगचुक को घसीटकर और गाली-गलौज करते हुए जंतर-मंतर से ले जाया गया।
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