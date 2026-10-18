कॉकरोच पार्टी अब क्या कर रही प्लानिंग? अभिजीत दीपके ने बताई आगे की रणनीति
अभिजीत दीपके ने रविवार को कहा कि, सौरव और आशुतोष रांका के वापस आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई गिरफ्तारियों और हिरासत की घटनाओं से साफ है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके को शनिवार को रिहा कर दिया गया । वहीं दिल्ली पुलिस के हिरासत से बाहर आने के बाद अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि, सौरव दास और आशुतोष रांका के जेल से बाहर आ जाने के बाद सीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। बता दें कि, सीजेपी के दो दूसरे प्रमुख चेहरे सौरव दास और आशुतोष रांका पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जंतर-मंतर में बिना अनुमति दाख़िल होने के मामले में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
अभिजीत दीपके का ऐलान
अभिजीत दीपके ने रविवार को कहा कि, सौरव और आशुतोष रांका के वापस आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई गिरफ्तारियों और हिरासत की घटनाओं से साफ है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत दीपके ने कहा, "हम न तो डरेंगे और न ही पीछे हटेंगे। यह लंबी लड़ाई है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उम्मीद है कि सौरव और आशु दोनों आज रिहा हो जाएंगे।" उन्होंने आगे बताया कि वह कुछ कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं।
इससे पहले 13 अक्तूबर को सीजेपी के 14 कार्यकर्ता जंतर-मंतर पहुंचे थे, इनमें सौरव दास, आशुतोष रांका भी शामिल थे। पुलिस का आरोप है कि जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने और वहां भारी बैरिकेडिंग के बावजूद ये लोग एक निजी परिसर के रास्ते अंदर पहुंचे। इस मामले में कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पुलिस स्टेशनों में दो अलग मामले दर्ज किए गए।
वहीं अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के खिलाफ अपने आंदोलन को सीजेपी 2.0 कहा था, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई से सवाल उठने लगा है कि इस आंदोलन का अब आगे क्या होगा। शुक्रवार को कनॉट प्लेस में सीजेपी के 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के झंडेवालान स्थित घर से बाहर निकलते ही दीपके को हिरासत में ले लिया गया था। दीपके को 10 अक्टूबर को दिए गए शांति बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
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