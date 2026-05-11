‘लाखों लीटर पेट्रोल तो मोदी जी’... तेल बचाने की अपील पर संजय सिंह ने गिनाया खर्चा
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पेट्रोल बचाने के लिए रोड शो करना, जनसभाएं आयोजित करना और विदेश यात्राओं पर जाना बंद कर देना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक हालात के बीच देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल सोच-समझकर करने की अपील की है। पीएम की इस अपील के बाद विपक्षी नेताओं ने भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस बीच अब आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम की अपील पर प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पेट्रोल बचाने के लिए रोड शो करना, जनसभाएं आयोजित करना और विदेश यात्राओं पर जाना बंद कर देना चाहिए।
संजय सिंह ने कहा ‘मैं प्रधानमंत्री को सलाह देता हूं कि जो सलाह आप देशभक्ति की दूसरों को दे रहे हैं वो देश भक्ति आप पहले अपने से शुरू कीजिए। आप लाखों लाख लोगों की रैलियां करते हैं। लाखों-लाख पेट्रोल डीजल उसमें बर्बाद होता है। कल से ही कई जगहों पर आपने रोड शो शुरू कर दिया जिसमें आप देश की जनता का लाखों लीटर पेट्रोल बर्बाद कर रे हैं। तो वहां से शुरू कीजिए न। मत कीजिए ये रैलियां और रोड शो। मत कीजिए अपनी विदेशों की यात्राएं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि जिस तरह की चेतावनी आपने देश के लोगों को दी है और जिस प्रकार की बात आपने कही है संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और देश के सामने क्या संकट है इसकी चर्चा की जाए।’
संजय सिंह ने पीएम को ही दे डाली सलाह
आप सांसद ने ने कहा ‘ये तो देश की जनता के साथ धोखा और छल है। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि दो महीने तक सरकार ने आपका बोझ उठाया क्योंकि पांच राज्यों में चुनाव चल रहा था। चुनाव समाप्त होते ही प्रधानमंत्री जी के कंधे कमजोर हो गए। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल कम कर दीजिए। सोना खरीदना बंद कर दीजिए और तेल खाना कम कर दीजिए।’
सिलिंडर की कीमत में बढ़ोत्तरी पर उठाए सवाल
उन्होंने आगे कहा ‘ये सब ज्ञान प्रधानमंत्री जी आपको चुनाव के दौरान क्यों नहीं आया? क्योंकि चुनाव में आपको वोट लेना था और वोट लेने के बाद आपने 953 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। पांच किलोग्राम गैस सिलेंडर का दाम आपने 261 रुपये बढ़ा दिया जो झुग्गियों में मजदूरों और छात्रों के द्वारा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब इस देश की जनता को ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री के लिए वो सिर्फ एक चुनाव की मशीन है। सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मोहरे हैं इससे ज्यादा इस देश की जनता की कीमत प्रधानमंत्री की निगाह में नहीं है।’
वर्क फ्रॉम होम मॉडल की भी अपील
पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि कोरोना काल के दौरान अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम मॉडल का भी जिक्र किया और कहा कि जहां संभव हो, वहां कंपनियों और संस्थानों को फिर से घर से काम करने के विकल्प पर विचार करना चाहिए।
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