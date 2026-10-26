भाजपा पर किताब घोटाले का आरोप लगा रहे थे AAP नेता, इधर पकड़ी गई स्पेलिंग मिस्टेक; दिया मजेदार जवाब
आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज रेखा गुप्ता सरकार पर किताब घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच उनके एक ट्वीट पर अंग्रेजी के शब्दों में स्पैलिंग मिस्टेक सामने आई है। एक यूजर ने आप नेता का ध्यान इस ओर खींचा तो उन्होंने भी मजेदार जवाब दिया।
आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर किताब घोटाले के आरोप लगाए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव सौरभ भारद्वाज अपने एक्स हैंडल के जरिए भी लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं।
आप नेता ने 25 अक्टूबर को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी जो कि अंग्रेजी में थी। इस पोस्ट में कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। एक यूजर ने उनकी यह गलती पड़ ली और उन्हें टैग करते हुए सही स्पेलिंग बताई।
किन दो शब्दों की स्पेलिंग पर यूजर ने घेरा?
यूजर ने सौरभ भारद्वाज से कहा कि 'सर यह PENALTY होता है PENELTY नहीं। इसके अलावा MINISTER होता है MINSITER नहीं। अगर 'आप' के पूर्व मंत्री की स्पेलिंग इतनी खराब है तो यह उनके 'शिक्षा सुधार' की कोशिशों की कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता।'
यूजर की आलोचना को स्वीकार करते हुए सौरभ भारद्वाज कहते हैं 'मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं। ऐसा स्कूल के दिनों से है। काश 40 साल पहले 'आप' सत्ता में होती। आपको मेरे ट्वीट में स्पेलिंग मिस्टेक मिल सकती हैं और मैं अपनी गलती को स्वीकार भी करता हूं।'
स्कूल किताबों के घोटाले का आरोप लगा रहे
आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर स्कूलों की किताबों की खरीद में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। आप नेता ने कहा है कि स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त किताबों की छपाई में 40 फीसदी कमीशन लिया गया। भारद्वाज ने इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि इन किताबों की छपाई घटिया कागज पर की गई। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रकाशित किताबें कॉन्ट्रेक्ट में बताई गई शर्तों के मुताबिक नहीं थीं।
शिक्षा मंत्री ने आरोपों को नकारा
हालांकि शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इन आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा है कि किताबों की किताबों की खरीद और छपाई में नियमों का पूरा तरह पालन किया गया है। इसके साथ ही सूद ने आप सरकार में 55 रुपये के मुकाबले दिल्ली के स्कूलों के लिए 28 रुपये की दर से किताबें खरीदी गईं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि दोनों रेट में जो अंतर है वह किसकी जेब में गया। सूद रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा एकेडमिक सेशन में बच्चों को दी गई मुफ्त किताब का एक सैंपल भी लेकर आए थे और कहा दोनों किताबों के साइज चेक करने के लिए भी कहा। दरअसल आप ने इस साल बच्चों को दी जा रही किताबों का साइज छोटा करने का आरोप भी लगाया है।
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