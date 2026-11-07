AAP ने बना डाले सीएम रेखा गुप्ता के ऐसे AI वीडियो, दिल्ली HC ने दिए हटाने के आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एआई के जरिए बनाए गए वीडियोज को हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुकदमा दायर किया था जिसके बाद कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को वीडियो हटाने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एआई के जरिए बनाए वीडियो हटाने का आदेश जारी किया है जिनमें उन्हें शराब विक्रेता, डिलीवरी एजेंट और बतौर फेरीवाला के रूप में दिखाया गया था। कोर्ट ने वीडियोज को मानहानिकारक और आपत्तिजनक मानते हुए कहा है कि यह एक संवैधानिक पद संभाल रही महिला की गरिमा पर हमला है।
कोर्ट का यह आदेश गुप्ता की ओर से दायर एक मुकदमे के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के आधिकारिक और वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो और तस्वीरों को हटाने की मांग की थी।
क्या बोले जस्टिस मनोज जैन?
अपने आदेश में जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को सरकार की नीति, फैसले और प्रशासनिक कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन किसी नीति पर असहमति जताने की आड़ में एआई के जरिए बनाए गए वीडियोज की मदद से मुख्यमंत्री को अपमानजनक तरीके से दिखाना जिससे उनकी गरिम को ठेस पहुंचे इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही राजनीतिक व्यंग्य माना जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक व्यंग्य और आपत्तिजनक चित्रण के बीच हमेशा एक महीन रेखा होती है।
जस्टिस मनोज जैन ने कहा 'बात अगर हास्य या व्यंग्य की हो तो कोर्ट शायद दखल न दे मगर जब बात किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हो तो अदालत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उचित कदम उठाया जाए।'
उन्होंने आगे कहा ‘व्यंग्य किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचा सकते हैं मगर इसके जरिए किसी को ऐसा घाव देने की अनुमति नहीं जा सकती जिससे वह भरे ही न। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में और हास्य या व्यंग्य के नाम पर किसी को भी इस तरह से अपमानित करने या मजाक का पात्र बनाने की छूट नहीं दी सकती।’
'पब्लिश करना और न करना इंसान के कंट्रोल में है'
कोर्ट ने कहा कि आज के दौर में इस तरह के वीडियोज और तस्वीरें बनाने की संभावनाएं असीमित हैं मगर इन्हें पब्लिश करना और न करना इंसान के ही कंट्रोल में ही है तो, ऐसे में सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
गुप्ता ने मुकदमे में आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बतौर शराब विक्रेता, डिलीवरी एजेंट और फेरीवाले के रूप में पेश किया गया जबकि इसका कोई अस्तित्व नहीं।
कोर्ट ने 30 दिन में मांगा लिखित जवाब
कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और अन्य को नोटिस जारी करते हुए 30 दिनों के अंदर लिखित जवाब दायर करने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने यह भी गौर किया को नोटिस जारी होने के बावजूद प्रतिवादियों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग