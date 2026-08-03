‘देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया’… बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बोले अरविंद केजरीवाल
Bankipur By Election Result: बांकीपुर विधानसभा उप-चुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर को जीत मिली है। बीजेपी के गढ़ में पीके की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
Bankipur By Election Result: बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 18,953 मतों से हरा दिया है। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर की जीते के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी गदगद हैं। उन्होंने पीके की जीत के बाद अपने एक्स हैंडल पर कहा है कि भाजपा की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है।
केजरीवाल ने लिखा ‘भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए। उनको बहुत-बहुत बधाई। भाजपा की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20... मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। अहंकार टूटता जा रहा है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है।’
बांकीपुर में दूसरे स्थान पर कौन रहा?
चुनाव आयोग के रिजल्ट के मुताबिक, सभी 31 में से 31 दौरों की मतगणना पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर को 63,203 मत मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,250 मत प्राप्त हुए। आपको बता दें कि नितिन नवी बांकीपुर विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने पिछले साल नवंबर में ही लगातार पांचवीं बार बांकीपुर विधानसभा सीट जीती थी। नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के वजह से ही यहां उपचुनाव करवाए गए।
जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ा था
9 महीने पहले बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने लड़ा था। पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। ऐसे में करीब 9 महीने बाद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट जीतकर धमाकेधार कमबैक किया है। जीत के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में एकबार फिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला।
जीत के बाद खूब गरजे प्रशांत किशोर
उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी काबिल आदमी को बिठाया जाए ताकि बिहार का विकास हो। उन्होंने कहा कि बहुमत एनडीए के पास है लिहाजा मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा तो ऐसे में बिहार की जनता चाहती है कोई अच्छा व्यक्ति सीएम हो। बिहार में शिक्षा हो, रोजगार हो, लोगों को पलायन ना करना पड़े। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए।
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