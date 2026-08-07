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15 मार्च तक मोदी वापस लेंगे E20; अरविंद केजरीवाल ने वजह के साथ किया दावा

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल E20 पॉलिसी के खिलाफ केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। केजरीवाल ने E20 पॉलिसी से छुटकारा पाने का यूपी कनेक्शन बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वरना जितना मर्जी चिल्लाते रहो मोदी जी इस हटाने वाले नहीं।

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल E-20 पॉलिसी को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E-20 पॉलिसी को लेकर एकबार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के अंदर E-20 पॉलिसी वापस ले लेंगे। केजरीवाल ने इसके पीछे वजह भी बताई है।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा ‘एक दिन के अंदर मोदी जी E-20 (पॉलिसी) वापस ले लेंगे। मोदी जी और बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं। हम जो मर्जी कर लें जनता कुछ नहीं कर सकती। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को हरा दो उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट न दें। देखना अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक मोदी जी E-20 (पॉलिसी) पूरे देश से वापस ले लेंगे।’

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केजरीवाल बोले- बीजेपी कांग्रेस को वोट मत देना

गोवा में जबरन E-20 लागू करने के मुद्दे पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आगे कहा ‘यह आपके वाहन की सेफ्टी का सवाल है। वरना जितना मर्जी चिल्लाते रहो मोदी जी इस हटाने नहीं वाले। और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो तभी मोदी जी इसे नहीं हटाने वाले क्योंकि फिर कांग्रेस वाले फिर बीजेपी की सरकार बना देंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने से फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे और सरकार बनाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि चुनाव के नतीजों के पांच दिन के अंदर E-20 (पॉलिसी) पूरे देश से हटा ली जाएगी। इसलिए समाधान गोवा की जनता के हाथ में है।’

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वाहन न खरीदने की अपील भी की

केजरीवा ने एकबार फिर दोहराया कि सरकार उन वाहनों में भी E-20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है जो इसके लिए बने ही नहीं हैं। अगर आप आज E-20 वाहन खरीदेंगे तो कल वे E40, E50 या E60 इस्तेमाल करने का दबाव बनाएंगे। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि सरकार जब तक अपने इरादे और योजना साफ नहीं कर देती तब तक पेट्रोल और डीजल वाले वाहन न खरीदें।

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E-20 पेट्रोल को लेकर आक्रोश

आपको बता दें कि E-20 पेट्रोल को लेकर बीते दिनों लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों का दावा है कि उनके वाहन में खराब आई है और माइलेज भी कम हुआ है। जबकि सरकार और कार कंपनियों का कहना है कि यह सुरक्षित है।

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