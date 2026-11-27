काम की बात: 'दिल्ली लखपति बिटिया' योजना में बड़ा बदलाव, सरकार देगी 61 हजार; क्या है नई शर्त?
Delhi Lakhpati Bitiya Aadhaar Mandatory: 'दिल्ली लखपति बिटिया' योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदनकर्ताओं को आधार भी देना होगा।
Delhi Lakhpati Bitiya Aadhaar Mandatory: रेखा गुप्ता सरकार ने 'दिल्ली लखपति बिटिया' योजना के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की 19 नवंबर की नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पात्र लाभार्थियों को आधार नंबर देना होगा और साथ ही आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। लखपति बिटिया योजना के जरिए बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक आर्थिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन लड़कियों का आधार कार्ड नहीं है या जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें आधार के लिए अप्लाई करना होगा। हालांकि सरकार ने ऐसे लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की व्यवस्था की है जिनके आधार अभी बने नहीं हैं ताकि उन्हें इस योजना का फायदा मिलने में कोई रुकावट न आए। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन्होंने आधार के लिए अप्लाई किया हुआ है वे अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप के साथ अपनी पहचान से जुड़ा दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
पहचान के क्या दस्तावेज लगाने के विकल्प?
नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक (फोटोग्राफ के साथ), पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आइडी, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और तहसीलदार या गजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी फोटो आईडेटिंडी सर्टिफिकेट।
कितना पैसा मिलता है?
दिल्ली सरकार इस योजना के तहत योजना के लिए पात्र बच्ची को उसके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 61 हजार रुपये की मूल सहायता ब्याज सहित लगभग 1.20 लाख रुपये देगी। जन्म के समय 11 हजार रुपये, क्लास 1, 6, 9, 11 और 12 में एडमिशन के समय 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल डिप्लोमा और ग्रेजुएशन (कोर्स की अवधि के आधार पर) में दाखिले के वक्त भी पैसा दिया जाएगा।
योजना के तहत तीन साल के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 20 हजार रुपये और चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद (कोर्स के दौरान किस्तों में) जारी की जाती है।
कौन योजना के लिए पात्र?
योजना के लाभ लेने के लिए बेटी का जन्म दिल्ली में होना जरूरी है। परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो। परिवार की सालाना इनकम 1.20 रुपये से ज्यादा न हो। परिवार की दो ही बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। बेटी की शादी 18 साल की उम्र से पहले न की जाए। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बेटी के जन्म के एक साल के भीतर या फिर
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