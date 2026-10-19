नजफगढ़ में LPG सिलेंडर ब्लास्ट की दर्दनाक दास्तान, 12 दिन में एक-एक कर परिवार के 4 लोगों की मौत
नजफगढ़ में LPG सिलेंडर ब्लास्ट की दर्दनाक दास्तान सामने आई है। 12 दिनों के भीतर एक-एक कर परिवार के चार लोगों की मौत हुई है।
नजफगढ़ के एक घर में एलपीजी सिलिंडर लीक होने के वजह से एक पूरे परिवार को ही उजाड़ कर रख दिया। सिर्फ 12 दिनों के भीतर इस हादसे ने एक तीन महीने बच्चे को अनाथ कर दिया और चार साल की एक बच्ची से उसकी मां को हमेशा के लिए छीन लिया।
घटना में पुलिस ने बच्चों समेत कुल 6 लोगों को घायल अवस्था में पाया था। यह धमाका 22 सितंबर की रात राणाजी एन्क्लेव में हुआ था। घायलों को पहले आईजीआई अस्पताल और फिर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, हादसे में रामजी लाल की बेटी मोनिका (29) की 28 सितंबर को मौत हो गई थी जबकि उनके 25 साल के बेटे केशव की 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को बहू सोनम और फिर अगले ही दिन पत्नी कमलेश की मौत हो गई थी।
बेटे केशव और बहू सोनम की मौत के बाद उनका बेटा दादा के साथ रहता है। मोनिका की बेटी भी इस हादसे में झुलस गई थी लेकिन खतरे से बाहर हैं।
पुलिस ने हादसे पर क्या कहा?
पुलिस का कहना है कि हादसे की शुरुआती जांच में पता चला है कि कमरा पूरी तरह बंद था और हवा के बाहर जाने की कोई जगह नहीं थी जिससे सिलेंडर से एलपीजी लीक होकर एक कमरे में जमा हो गई जिससे ज्वलनशील गैस और हवा का मिश्रण बन गया होगा। ऐसे में आग और ज्यादा फैल गई। हालांकि हादसे के सटीक कारण का पता लगाया जाना अभी बाकी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाका ग्राउंड फ्लोर पर हुआ लेकिन इसका असर पहली मंजिल तक देखने को मिला। पहली मंजिल का गेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के शरीर का 60 फीसदी हिस्सा जल गया है।
इस मामले में नजफगढ़ पुलिस स्टेश में भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 और 106(1) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है।
रेस्तरां में आग लगने के बाद लोग घबराकर पहली मंजिल से कूदे
उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजपुर इलाके के एक रेस्तरां में मंगलवार रात (13 अक्टूबर) आग लगने के बाद लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए बच्चों समेत इमारत की पहली मंजिल की खिड़की से कूद गए।दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े 10 बजे वेलकम थाना क्षेत्र के जाफराबाद मेन रोड स्थित एक रेस्तरां 'उधम फिश प्वाइंट' में आग लगने की सूचना मिली।पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि आग रेस्तरां के किचन में लगी थी और रेस्तरां के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया था।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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