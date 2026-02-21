तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी ब्वॉय को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत; चश्मदीद ने कहा - नशे में था ड्राइवर
डिलीवरी ब्वॉय का नाम नंद किशोर (25) है और वह रघुबीर नगर का रहने वाला है। कार सवार ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार सवार मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कार को भी जब्त कर लिया।
पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट के पास वरना कार ने शनिवार तड़के ई-स्कूटी में सवार डिलीवरी ब्वॉय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिलीवरी ब्वॉय की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डिलीवरी ब्वॉय को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबूत इकट्ठा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
डिलीवरी ब्वॉय का नाम नंद किशोर (25) है और वह रघुबीर नगर का रहने वाला था। कार सवार ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कार सवार मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कार को भी जब्त कर लिया। आरोपी एमसीडी में ठेकेदार के रूप में काम करता है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की हर एगंल से जांच करने में जुटी है।
खुल गए एयरबैग
कार की स्पीड और टक्कर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एयरबैग तक खुल गए। एयरबैग तभी खुलते हैं जब टक्कर काफी जबरदस्त होती है। कार की हाल देखकर हादसे की भयावह साफ देखी जा सकती है।
क्या नशे में था कार ड्राइवर?
मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि, 'यह घटना रात के करीब 2:30 बजे की है। मैं पंप पर ड्यूटी पर था, तभी मैंने एक बहुत तेज आवाज सुनी और भागकर आया। उन लड़कों ने शराब पी रखी थी और कार की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसने जोमैटो राइडर को कुचल दिया।'
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।