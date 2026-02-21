Hindustan Hindi News
तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी ब्वॉय को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत; चश्मदीद ने कहा - नशे में था ड्राइवर

Feb 21, 2026 09:48 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
डिलीवरी ब्वॉय का नाम नंद किशोर (25) है और वह रघुबीर नगर का रहने वाला है। कार सवार ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार सवार मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कार को भी जब्त कर लिया।

तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी ब्वॉय को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत; चश्मदीद ने कहा - नशे में था ड्राइवर

पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट के पास वरना कार ने शनिवार तड़के ई-स्कूटी में सवार डिलीवरी ब्वॉय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिलीवरी ब्वॉय की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डिलीवरी ब्वॉय को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबूत इकट्ठा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

डिलीवरी ब्वॉय का नाम नंद किशोर (25) है और वह रघुबीर नगर का रहने वाला था। कार सवार ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कार सवार मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कार को भी जब्त कर लिया। आरोपी एमसीडी में ठेकेदार के रूप में काम करता है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की हर एगंल से जांच करने में जुटी है।

खुल गए एयरबैग

कार की स्पीड और टक्कर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एयरबैग तक खुल गए। एयरबैग तभी खुलते हैं जब टक्कर काफी जबरदस्त होती है। कार की हाल देखकर हादसे की भयावह साफ देखी जा सकती है।

क्‍या नशे में था कार ड्राइवर?

मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि, 'यह घटना रात के करीब 2:30 बजे की है। मैं पंप पर ड्यूटी पर था, तभी मैंने एक बहुत तेज आवाज सुनी और भागकर आया। उन लड़कों ने शराब पी रखी थी और कार की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसने जोमैटो राइडर को कुचल दिया।'

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।

