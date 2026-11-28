दिल्लीवालों के लिए राहत भरा इसबार का नवंबर, 2015 के बाद सबसे कम रहा औसत AQI
दिल्लीवालों के लिए इसबार का नवंबर महीना राहत भरा रहा है। 2015 के बाद सबसे कम औसत एक्यूआई दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर महीने में इसबार बीते एक दशक का सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) दर्ज किया गया है। इस साल नवंबर महीने में अबतक एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज नहीं किया गया है।
पीटीआई को मिले 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' (CREA) के एक विश्लेषण से पता चला है कि 27 नवंबर को दिल्ली का औसत एक्यूआई 299 दर्ज किया गया जो क 2015 के बाद से नवंबर महीने में सबसे कम है। पिछले साल नवंबर महीने में औसत एक्यूआई 354 दर्ज किया गया था जबकि 2024 में 374, 2023 में 373, 2022 में 321 और 2021 में 377 था। वहीं 2015 में यह 358 दर्ज किया गया था।
नवंबर महीने का सबसे ज्यादा डेली एक्यूआई
इस महीने सबसे ज्यादा डेली एक्यूआई 6 नवंबर को 382 दर्ज किया गया था जबकि नवंबर 2025 में अधिकतम एक्यूआई 428, 2024 में 494, 2023 में 468 और 2022 में 450 तक पहुंच गया था। इस साल नवंबर महीने का सबसे कम डेली एक्यूआई 17 नवंबर को 204 दर्ज किया गया था।
'गंभीर' श्रेणी में न पहुंचने के बावजूद 15 दिन 'खराब' श्रेणी में
महीने का औसत एक्यूआई कम दर्ज होने और हवा के 'गंभीर' श्रेणी में न पहुंचने के बावजूद दिल्ली में 15 दिन एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। इससे पहले नवंबर 2022 में ऐसे 12 दिन दर्ज किए गए थे।
दिल्ली में शनिवार को कितना एक्यूआई
दिल्ली की एयर क्वालिटी में शनिवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। प्रतिकूल मौसम और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण एक्यूआई पिछले दिन के मुकाबले 67 अंक बढ़कर 293 पर पहुंच गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।
चांदनी चौक में सबसे ज्यादा एक्यूआई दर्ज किया गया
आंकड़े दर्ज करने वाले 59 निगरानी केंद्रों में से 29 में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब', 29 में 'खराब' और एक में 'मध्यम' श्रेणी में रही। चांदनी चौक में सबसे अधिक 388 एक्यूआई दर्ज किया गया।
14 नवंबर के बाद सबसे अधिक एक्यूआई दर्ज
शनिवार को दर्ज एक्यूआई 14 नवंबर के बाद सबसे अधिक रहा, जब यह 367 पर पहुंच गया था, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। इसके बाद से दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 'खराब' श्रेणी में रही और पिछले सप्ताह इसमें धीरे-धीरे सुधार देखा गया। एक्यूआई 25 नवंबर को 220, 26 नवंबर को 224 और 27 नवंबर को 226 दर्ज किया गया था, लेकिन शनिवार को इसमें तेज उछाल आया और यह 293 पर पहुंच गया।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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