तिहाड़ के इतिहास में पहली बार! जेल नंबर-1 से 11 किलो तंबाकू बरामद, मचा हड़कंप
तिहाड़ के इतिहास में पहली बार है कि जेल नंबर-1 से 11 किलो तंबाकू बरामद किया गया है। मामला सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया।
देश की सबसे सुरक्षित और बड़ी जेलों में गिनी जाने वाली तिहाड़ एक बार फिर से सुर्खियों में है। तिहाड़ जेल के इतिहास में पहली बार एक साथ 11 किलो तंबाकू बरामद होने का मामला सामने आया है। जेल नंबर-1 में हुई इस बरामदगी के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में जेल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है।
जेल प्रशासन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में तंबाकू जेल के भीतर कैसे पहुंचा और इसे किसके लिए लाया गया था, इसकी पड़ताल की जा रही है। जांच में उगाही (एक्सटॉर्शन) और जेल के भीतर प्रतिबंधित सामान की तस्करी (स्मगलिंग) के एंगल को भी शामिल किया गया है। आशंका है कि इस नेटवर्क में जेल के अंदर और बाहर सक्रिय कुछ लोग शामिल हो सकते हैं।
जेल नंबर-1 में विचारधीन कैदी के अलावा ई बड़े गैंगस्टर
मालूम हो कि जेल नंबर-1 में ज्यादातर विचाराधीन कैदी बंद हैं। इसके अलावा कई बड़े गैंगस्टर भी इसी जेल में बंद हैं। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में तंबाकू मिलने को जेल की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि तंबाकू जेल के भीतर किन रास्तों से पहुंचा और इसका इस्तेमाल या वितरण किन कैदियों के बीच होना था। सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में जेलकर्मियों की भूमिका को भी रखा गया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है।
यह पहला मौका नहीं मगर खेप काफी ज्यादा
तिहाड़ की जेलों में तंबाकू और अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद पहले भी होते रहे हैं मगर एकसाथ तंबाकू की इतनी बड़ी खेप का जेल के भीतर पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। इस घटना से एकबार फिर जेल के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तंबाकू की जो खेप सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि अलग-अलग पैकेट में तंबाकू को जेल के भीतर लाया गया। 100 से ज्यादा पैकेट में भरे ये तंबाकू आखिरकार कौन लाया यह सबसे बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी खेप बिना किसी की नजरों से बचकर जेल के भीतर पहुंच जाए यह भी संभव नजर नहीं आता है। हालांकि सवाल यह भी है कि पैकेट एक-एक कर जेल के भीतर पहुंचे या फिर एकसाथ? हालांकि यह सब तो जांच के बाद ही साफ हो सकेगा।
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