नशे में तीसरी मंजिल से फेंके LPG सिलेंडर ने छीना परिवार का इकलौता चिराग, पिता बोले- भयावह मौत
एक शराबी ने तीसरी मंजिल से एलपीजी सिलेंडर फेंका जिसकी चपेट में आने से साहिल की मौत हो गई। परिवारवालों का रो रोकर बुरा हाल है। पिता ने बेटे की मौत को भयावह बतायता है।
दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहां दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर में एक युवक ने गुस्से में एलपीजी सिलिंडर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया जो की नीचे खड़े 28 वर्षीय युवक पर जा गिरी जिसमें उसक मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।
मृतक की पहचान 28 वर्षीय साहिल के रूप में हुई है। वह वीकली मार्केट में काम करने के बाद घर लौट रहा था तभी सिलिंडर की चपेट में आ गया। वह पत्नी और नन्हे बेटे के साथ समय बिताने के इरादे से काम के बाद घर लौट रहा था। साहिल के पिता अशोक परिवार के इकलौती उम्मीद को खोने के बाद गमगीन हैं तो पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिवार को छोड़ गया अकेला और बेसहारा
साहिल अपने पीछे 21 साल की पत्नी और डेढ़ साल के बेटे और माता-पिता को छोड़ गया है। पिता अशोक कुमार ने बताया कि 'मेरा बेटा वीकली मार्केट में कॉस्मेटिक का सामान बेचता था। वह इकलौता था और वो अब एक शराबी की वजह से हम सब से दूर है। हम कभी न दूर होने वाले दर्द से जूझ रहे हैं।'
आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग करते हुए अशोक ने आगे कहा 'मेरे बेटे ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे इतनी भयावह मौत मिली।'
अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था तभी
आपको बता दें कि साहिल बिंदापुर एक्सटेंशन स्थित राधिका अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। इसी दौरान बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से अचानक एलपीजी सिलेंडर उसके ऊपर आ गिरा जिससे सिर पर गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने क्या-क्या बताया
पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम शिवर्म उर्फ शिव (24) है और वह सुबह से शराब पी रहा था और इसी दौरान उसकी पार्किंग एरिया में बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों केस साथ उसकी बहस हो गई थी और फिर वह ऊपर गया और तीसरी मंजिल से सिलेंडर नीचे फेंक दिया। सिलेंडर सीधे साहिल पर जा गिर और आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
मृतक के चाचा क्या बोले
इस भयावह हादसे के बाद परिवार के हालातों के बारे में साहिल के चाचा बालू लाल ने बताया कि साहिल के पिता दिल के मरीज हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं जबकि मां हाई ब्लड शुगर से जूझ रही हैं। अब उनकी देखभाल कौन करेगा?
सीधा सिर पर जा गिरा सिलेंडर
भयावाह हादसे का जिक्र करते हुए बाबू लाल ने बताया कि साहिल काम से लौट ही था और अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, तभी तीसरी मंजिल से एक एलपीजी सिलेंडर नीचे गिरा और सीधे उसके सिर से जा टकराया। वह तुरंत गिरा पड़ा। हालांकि मुझे जब इस घटना की जानकारी मिली तब मैं ऑफिस में था। मैं तुरंत दीन दयाल अस्पताल पहुंचा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
साहिल के एक दोस्त ने उसे एक बेहतरीन शख्स करार दिया। उन्होंने बताया कि वह माता-पिता का काफी ध्यान रखता था और हर कोई पूरे इलाके में उसका सम्मान करता था।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग