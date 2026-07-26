एनडीएमसी के अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को प्रदर्शनकारियों के हटने के बाद से अब तक 52 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा साफ किया जा चुका है और उम्मीद है कि कुल कचरे का आंकड़ा 60 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा।

CJP प्रदर्शन के बाद जंतर-मंतर से हटाया गया 52 टन कचरा, NDMC के 100 सफाईकर्मी जुटे

नीट पेपर लीक विवाद के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का उग्र प्रदर्शन खत्म होने के बाद, रविवार को सेंट्रल दिल्ली और जंतर-मंतर के पूरे इलाके में बड़े स्तर पर एक सफाई अभियान चलाया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने विरोध स्थल और आसपास के प्रमुख रास्तों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए 100 से ज्यादा सफाई कर्मियों, भारी ट्रकों और आधुनिक मैकेनाइज्ड मशीनों को तैनात किया है।

एनडीएमसी के अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को प्रदर्शनकारियों के हटने के बाद से अब तक 52 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा साफ किया जा चुका है और उम्मीद है कि कुल कचरे का आंकड़ा 60 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से मांगें मान लिए जाने के बाद शनिवार को प्रदर्शन खत्म हुआ। इसके तुरंत बाद ही एनडीएमसी ने रातों-रात व्यापक सफाई अभियान शुरू कर दिया।

शनिवार रात को ही 75 सफाई कर्मियों को मैदान में उतारा गया था, जबकि रविवार सुबह से 35 अतिरिक्त कर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। सफाई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एनडीएमसी ने 8 ऑटो-टिपर, 2 भारी ट्रक, 1 जेसीबी/एक्सकेवेटर और 3 प्रेशर जेटिंग मशीनें तैनात की हैं।

टॉलस्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, संसद मार्ग, जय सिंह मार्ग और कनेक्टेड कॉनॉट प्लेस (CP) क्षेत्र में सड़कों की धुलाई के लिए हाई-प्रेशर जेटिंग मशीनों और मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स का उपयोग किया जा रहा है।

सड़कों और सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत जारी नागरिक निकाय का यह अभियान केवल कचरा उठाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने का काम भी किया जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों के दीवारों और फुटपाथों पर लिखे गए नारों को मिटाने के लिए दीवारों की दोबारा पुताई की जा रही है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए फुटपाथों, डिवाइडरों और कर्वस्टोन्स की मरम्मत की जा रही है।

मिक्स कचरे के अलावा प्रदर्शन स्थल से निर्माण सामग्री, पत्थर और दूसरे ठोस कचरे को भी भारी वाहनों के जरिए हटाया जा रहा है।

तीन दिनों में बढ़ा कचरे का दायरा एनडीएमसी अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक, जंतर-मंतर पर पिछले कुछ दिनों में निकला कचरा:

गुरुवार में करीब 15 मीट्रिक टन

शुक्रवार में करीब 27 मीट्रिक टन

शनिवार रात तक करीब 40 मीट्रिक टन

रविवार सुबह तक करीब12 मीट्रिक टन अतिरिक्त

कुल अनुमानित कचरा करीब 60 मीट्रिक टन